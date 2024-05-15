Baby Reindeer Dizisinin Gerçek Martha'sı Gece Kulübünde Sahne Alacak: Tepkiler Büyüyor!

Netflix'te son zamanların en çok izlenen ve sosyal medyada en fazla konuşulan mini dizisi Baby Reindeer, bu sefer herkesi şaşırtan bir olayla tekrar gündeme geldi. Dizinin gerçek Martha'sı olan Fiona Harvey, geçtiğimiz günlerde Piers Morgan'ın YouTube kanalına konuk olmuştu.

Yapılan röportajı izleyen birçok kişinin rahatsız olduğu yayında Harvey, Richard Gadd'ın dizide işlediği gibi onu ısrarla takip ettiğini reddetmeye devam ediyor. Ona 41 bin e-posta ve 100'den fazla mektup yazdığını da kabul etmiyor.

Gerçek Martha Bir Gece Kulübü'nde İmza Verecek!

7 bölümlük mini dizinin hızla ivme kazanması ve herkesin son derece rahatsız olarak izlemesinden çevrim içi dedektifler Harvey'in Martha karakteri olduğunu tespit etmişti. Gerçek Martha'nın bu şekilde ortaya çıkmasından sonra da işler garip bir hale gelmeye başladı.

İddialara göre Fiona Harvey, 18 Mayıs Cumartesi Günü "Kasbah Gece Kulübü" adlı bir mekanda imza dağıtıp "hayranları" ile fotoğraf çektirecek. Bu haberin duyurusu da şu şekilde yapıldı:

"Fiona Harvey, nam-ı diğer Baby Reindeer'ın Martha'sı, 18 Mayıs Cumartesi günü şahsen sahneye çıkacak. İmza dağıtacak, özçekim yapacak ve belki de şanslı bir ren geyiğini perdelerini asması için evine götürecek! Perde asmayı seven bir arkadaşınızı etiketleyin."

Akıl almaz bu olaya tepkiler de aynı hızla büyüdü ancak organizatörler konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Sosyal medya kullanıcıları da bu duruma tepki göstermeye devam ediyor.

Baby Reindeer Dizisinin Fragmanı