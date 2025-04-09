BAFTA Oyun Ödülleri 2025 Sahiplerini Buldu! Astro Bot Ödüllere Doymadı

Oyun dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA Oyun Ödülleri 2025'in (BAFTA Game Awards) kazananları açıklandı. 2025 DICE Ödülleri'nde birden fazla ödüle layık görülen Astro Bot BAFTA Oyun Ödülleri'nde de büyük bir başarının altına imza attı.

Team Asobi tarafından PlayStation 5'e özel olarak geliştirilen Astro Bot BAFTA'da sekiz farklı kategoride mücadele etti. 2024 yapımı oyun "en iyi animasyon", "en iyi ses", "en iyi oyun", "en iyi aile oyunu" ve "en iyi oyun tasarımı" olmak üzere beş farklı ödüle layık görüldü.

BAFTA Oyun Ödülleri 2025'in Kazananları

En İyi Animasyon

Astro Bot (kazandı)

Call of Duty: Black Ops 6

LEGO Horizon Adventures

Senua’s Saga: Hellblade II

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Sanatsal Başarı

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Harold Halibut

Neva (kazandı)

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

En İyi Ses

ANIMAL WELL

Astro Bot (kazandı)

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

En İyi Oyun

Astro Bot (kazandı)

Balatro

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

Thank Goodness You’re Here!

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

İngiliz Yapımı En İyi Oyun

A Highland Song

LEGO Horizon Adventures

Paper Trail

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here! (kazandı)

En İyi Çıkış Yapan Oyun

ANIMAL WELL

Balatro (kazandı)

Pacific Drive

Tales of Kenzera: ZAU

Thank Goodness You’re Here

The Plucky Squire

En İyi Gelişim Gösteren Oyun

Diablo IV

Final Fantasy XIV Online

No Man’s Sky

Sea of Thieves

Vampire Survivors

World of Warcraft

En İyi Aile Oyunu

Astro Bot (kazandı)

Cat Quest III

LEGO Horizon Adventures

Little Kitty, Big City

Super Mario Party Jamboree

The Plucky Squire

Eğlencenin Ötesini Sunan Oyun

Botany Manor

Kind Words 2 (lofi city pop)

Senua’s Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: ZAU (kazandı)

Tetris Forever

Vampire Therapist

En İyi Oyun Tasarımı

ANIMAL WELL

Astro Bot (kazandı)

Balatro

Helldivers 2

Tactical Breach Wizards

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2 (kazandı)

LEGO Horizon Adventures

Super Mario Party Jamboree

TEKKEN 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2

En İyi Müzik

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2 (kazandı)

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

En İyi Hikâye Anlatımı

Black Myth: Wukong

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio (kazandı)

Senua’s Saga Hellblade II

Still Wakes the Deep

En İyi Yeni Fikri Mülkiyet

ANIMAL WELL

Balatro

Black Myth: Wukong

Metaphor: ReFantazio

Still Wakes the Deep (kazandı)

Thank Goodness You’re Here!

En İyi Başrol Performansı

Alec Newman – Still Wakes the Deep (kazandı)

Humberly González – Star Wars Outlaws

Isabella Inchbald – INDIKA

Luke Roberts – Silent Hill 2

Melina Juergens – Senua’s Saga: Hellblade II

Y’lan Noel – Call of Duty: Black Ops 6

En İyi Yardımcı Rol Performansı

Abbi Greenland Helen Goalen – Senua’s Saga: Hellblade II

Aldís Amah Hamilton – Senua’s Saga: Hellblade II

Jon Blyth – Thank Goodness You’re Here!

Karen Dunbar – Still Wakes the Deep (kazandı)

Matt Berry – Thank Goodness You’re Here!

Michael Abubakar – Still Wakes the Deep

En İyi Teknik Başarı