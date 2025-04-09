2.660 TL Değerindeki Call of Duty: Black Ops 6 Ücretsiz Oldu

Activision, Call of Duty: Black Ops 6'yı henüz satın almamış veya Game Pass üzerinden oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Call of Duty: Black Ops 6 ücretsiz oldu.

Call of Duty Black Ops 6 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Yeni Call of Duty oyunu 7-11 Nisan tarihleri arasında Xbox, PC ve PlayStation platformlarında ücretsiz olarak oynanabiliyor. Eğer Call of Duty Black Ops 6 oyununu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız veya Game Pass aboneliği almanız gerekecek.

Ücrestiz Black Ops 6 sayfasını ziyaret ederek kampanyada yararlanabilirsiniz. Oyuncular bu kampanya kapsamında Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed, Sharpshooter, Control, Kill Order ve Headquarters isimli modları oynayabilir. Bu modların yanı sıra zombi moduna da erişilebiliyor.

Kampanya Nuketown, Barrage, Nomad ve Firing Range dahil olmak üzere çok sayıda haritaya erişilebiliyor. Oyuncular bu sayede hem çok oyunculu modları hem de haritaları deneyimleyebiliyor.

Call of Duty Black Ops 6 Minimum Sistem Gereksinimleri