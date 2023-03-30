BAFTA Oyun Ödülleri Belli Oldu: İşte Kazananlar (2023)
2023 yılının ilk oyun ödülleri sahiplerini buldu. Peki, listede kimler yer alıyor? Gelin beraber inceleyelim!
Her sene düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri, bu sene de kıyasıya bir rekabete sahne oldu. 11 dalda yarışan adaylar arasında klasik isimler ve sürpriz oyunlar dikkat çekti.
2023 BAFTA Oyun Ödülleri'ne geçtiğimiz sene çoğu ödülü evine götürmeyi başaran Elden Ring ve God of War Ragnarök damgasını vurdu. Bu sene En İyi Oyun ödülü öyle ilginç bir isme gitti ki, duyduğunuzda şaşıracaksınız!
BAFTA 2023 Ödülleri Kazananları: Sürpriz İsimler!
Bu senenin en vurucu oyunlarından olan Elden Ring ve God of War Ragnarök, birçok dalda büyük ödüller için yarıştı. Çoğu kategoride ipi göğüsleyen God of War Ragnarök olurken, En İyi Oyun ödülü sansasyonel bir şekilde bağımsız yapımcılar tarafından geliştirilen Vampire Survivors'a gitti.
Öte yandan sürükleyen ilginç yapısıyla dikkat çeken Immortality, bu sefer Hikaye Anlatımı ödülünü evine götürmeyi başardı. Farklı bir tarzı yeniden canlandırmayı başaran Vampire Survivor, ödüllerin en iyi çıkış yapan oyunlarından oldu.
İşte tüm kategorilerde kazananların tam listesi!
- En İyi Oyun: Vampire Survivors
- Müzik: God of War Ragnarök
- Hikaye Anlatımı: Immortality
- Özgün Mülkiyet: Elden Ring
- Lider Roldeki Sanatçı: Christopher Judge (Kratos) - God of War Ragnarök
- Yardımcı Roldeki Sanatçı: Laya Deleon Hayes (Angrboda) - God of War Ragnarök
- Yılın EE Oyunu: God of War Ragnarök
- Teknik Başarım: Horizon Forbidden West
- İngiliz Oyunu: Rollerdrome
- Animasyon: God of War Ragnarök
- Sanatsal Başarım: Tunic
- Ses Başarımı: God of War Ragnarök
- Başlangıç Oyunu: Tunic
- Gelişen Oyun: Final Fantasy XIV Online
- Aile Oyunu: Kirby and the Forgotten Land
- Eğlencenin Ötesinde Oyun: Endling - Extinction is Forever
- Oyun Tasarımı: Vampire Survivors
- Çok Oyunculu Oyun: Elden Ring
Yılın Oyunu Ödülleri Açıklandı: İşte Yılın Oyunu!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son aylarına renk katan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği gerçekleşti. Özellikle Elden Ring ve God of War Ragnarök gibi iki büyük oyunun severlerinin bile birbirleriyle yarıştığı ortamda hangi oyunun geceden mutlu ayrılacağı büyük merak konusuydu.
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