BAFTA Oyun Ödülleri Belli Oldu: İşte Kazananlar (2023)

Her sene düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri, bu sene de kıyasıya bir rekabete sahne oldu. 11 dalda yarışan adaylar arasında klasik isimler ve sürpriz oyunlar dikkat çekti.

2023 BAFTA Oyun Ödülleri'ne geçtiğimiz sene çoğu ödülü evine götürmeyi başaran Elden Ring ve God of War Ragnarök damgasını vurdu. Bu sene En İyi Oyun ödülü öyle ilginç bir isme gitti ki, duyduğunuzda şaşıracaksınız!

BAFTA 2023 Ödülleri Kazananları: Sürpriz İsimler!

Bu senenin en vurucu oyunlarından olan Elden Ring ve God of War Ragnarök, birçok dalda büyük ödüller için yarıştı. Çoğu kategoride ipi göğüsleyen God of War Ragnarök olurken, En İyi Oyun ödülü sansasyonel bir şekilde bağımsız yapımcılar tarafından geliştirilen Vampire Survivors'a gitti.

Öte yandan sürükleyen ilginç yapısıyla dikkat çeken Immortality, bu sefer Hikaye Anlatımı ödülünü evine götürmeyi başardı. Farklı bir tarzı yeniden canlandırmayı başaran Vampire Survivor, ödüllerin en iyi çıkış yapan oyunlarından oldu.

İşte tüm kategorilerde kazananların tam listesi!