Sürücüsüz Taksi Hizmeti Türkiye'ye Geliyor!

Çin merkezli teknoloji devi Baidu, sürücüsüz taksi hizmeti Apollo Go ile Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket, Avrupa’daki genişleme planları doğrultusunda ilk hedeflerini Türkiye ve İsviçre olarak belirledi.

Bu kapsamda Türkiye’de yerel bir şirket kurmayı planlayan Baidu, kullanıcıların mobil uygulama üzerinden sürücüsüz araçlar çağırıp tam otonom şekilde yolculuk yapmasını sağlayacak yeni bir sistemi hayata geçirecek.

Sürücüsüz Taksi Hizmeti Bu Yıl Test Edilmeye Başlanacak

Aktarılanlara göre Baidu, Türkiye’deki yasal süreçlerin başlatılması için ilgili kurumlarla görüşmelere yakın zamanda başlayacak. Henüz kesin bir lansman tarihi paylaşılmasa da hazırlıkların hızlandırıldığı bildiriliyor.

İsviçre tarafında ise sürecin daha net bir şekilde ilerlediği ve şirketin ülkenin önde gelen toplu taşıma operatörlerinden PostAuto ile iş birliği görüşmelerine başladığı belirtiliyor. Apollo Go’nun burada yıl sonuna kadar test sürüşlerine başlaması bekleniyor. Türkiye'de de benzer bir tarihte testlerin başlatılması hedefleniyor.

Bilmeyenler için Apollo Go, Çin dışındaki ilk adımlarını daha önce Dubai ve İsviçre’de atmıştı. Şimdi ise gözünü Türkiye’ye çeviren şirket, bu pazarda da otonom sürüş alanında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Türkiye’nin bu alandaki yasal ve teknolojik altyapısının gelişmesiyle birlikte, önümüzdeki dönemde daha fazla otonom araç projesinin ülkemize giriş yapması bekleniyor.

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