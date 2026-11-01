Persona 1 Yeniden Yapımının Görüntüleri Sızmış

P1REMAKE adlı bir YouTube kanalı, Atlus'un 1996 yapımı ilk Persona oyununu baştan yaptığını düşündüren bir video yayımladı. Videoda Persona 1 yeniden yapımı olabileceği düşünülen bir projenin savaş, keşif ve hikâye sahneleri var. Atlus ve Sega görüntülerle ilgili yorum yapmadı.

Videonun Kaynağı ve İçeriği

Videonun internete ilk nereden düştüğü konusunda kaynaklar ayrışıyor. Gematsu ve IGN, videonun ilk olarak P1REMAKE kanalında yayımlandığını yazdı. Video daha sonra Reddit'e yayıldı. Gematsu'ya göre kopyalar Gofile ve Catbox gibi dosya paylaşım sitelerine de yüklendi. TheGamer ise videonun ilk olarak kimliği bilinmeyen bir kullanıcı tarafından Gofile'a yüklendiğini aktardı.

Videonun YouTube'daki Japonca başlığı, ilk oyunun Japonya'daki adı olan "Megami Ibunroku Persona" ile "remake" kelimesinin Japonca yazılışından oluşuyor. Gematsu ve IGN'e göre kanal Mart 2010'da açıldı. Kanalda bu videodan önce yalnızca 2 video bulunuyordu.

Video, Gematsu'nun tanımıyla bir gösterim derlemesi. Derlemede ana karakterin dar koridorlarda ilerlediği zindan bölümü, Persona 1 karakterlerinin savaştığı sahneler ve 2D çizimlerle kurulmuş hikâye anları var. TheGamer'ın aktardığı bir X kullanıcısına göre menüler, ilk 2 oyunun arayüzünün yeni bir tarza uyarlanmış hali.

Videoyu İnandırıcı Kılan Ayrıntılar

Savaş bölümünde Persona 2: Innocent Sin'in ana karakteri Tatsuya Suou da görünüyor. Tatsuya ilk oyunda bulunmuyor. Gematsu bu nedenle onun başka bir karakterin yerini tutuyor olabileceğini düşünüyor. Sitenin bir başka tahmini de Persona 2'nin Innocent Sin ve Eternal Punishment oyunlarının aynı dönemde yeniden yapılıyor olması.

Ekranın sol üst köşesinde de sürekli Unreal Engine'in hata ayıklama yazısı duruyor. Gematsu ile TheGamer bu ayrıntıyı ayrı ayrı aktardı. Unreal Engine, Epic Games'in geliştirdiği oyun motoru.

Videonun en çok konuşulan ayrıntısı animasyonlar. İlk oyunun karakterlerinden Eriko Kirishima'nın çağırma animasyonu, Yukiko Amagi'nin Persona 4 Revival'daki hareketiyle aynı görünüyor. Gematsu, çıkmamış bir oyundan alınan bu animasyonu videoyu inandırıcı kılan bir işaret olarak görüyor. Persona Central da yeniden kullanılan bu animasyonların görüntülere güvenilirlik kattığını düşünüyor.

Persona 4 Revival, serinin PC'de Persona 4 Golden adıyla satılan 4. oyununun yeniden yapımı. Oyun Şubat 2027'de PC, PS5 ve Xbox Series X|S için çıkacak.

Atlus'un yeniden yapımları daha önce de benzer biçimde sızmıştı. Nisan 2023'te bir X kullanıcısı, Sega Japonya'nın 2021'deki bir iç toplantısından geldiğini söylediği kısa bir video paylaşmıştı. O videoda Persona 3 karakteri Yukari ok atıyordu. Atlus oyunu daha sonra Persona 3 Reload adıyla duyurdu. Oyun Şubat 2024'te çıktı.

Atlus'un Tutumu ve Yeniden Yapım Beklentisi

Atlus ve ana şirketi Sega, 1 Kasım 2026 itibarıyla videoyla ilgili yorum yapmadı. Video da aynı gün YouTube'da izlenebiliyordu. Push Square ve Nerdly, yapay zekayla üretilen videoların bu tür görüntüleri değerlendirmeyi zorlaştırdığını hatırlatıyor. Persona Central görüntüleri büyük olasılıkla gerçek saydığını yazdı. Bazı hayranlar da videonun şirket içinde hazırlanmış bir sunum videosu olabileceğini düşünüyor.

Persona 4 Revival'ın yapımcısı Kazuhisa Wada, Ağustos 2026'da GamerBraves'e röportaj verdi. Wada bu röportajda ilk 2 oyunun yeniden yapımı için kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Kişisel olarak bu işi kesinlikle yapmaları gerektiğini düşündüğünü de ekledi. Eylül 2026'da yeniden yapımı bir tür kültürel koruma olarak tanımladı. Wada'ya göre Persona 1 ve 2, büyük olasılıkla eninde sonunda yapacakları işler arasında.

Atlus'un önündeki takvim de dolu. Şirket Haziran 2026'daki Xbox Games Showcase'te Persona 6'yı resmen tanıttı. Atlus bu oyun için çıkış tarihi vermedi. Persona 1 yeniden yapımının platformu, fiyatı ve Türkçe desteği gibi bilgiler de açıklanmadı.

Persona 4 Revival, Steam Türkiye'de 69,99 dolardan ön siparişe açık. Bu da Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 3 bin 490 TL'ye denk geliyor. Steam sayfasına göre oyun da Persona 3 Reload gibi Türkçe arayüz sunacak.

Editörün Yorumu

Görüntüler gerçek olsa bile Persona 1 için belirleyici olanın zamanlama olduğunu düşünüyorum. Persona 4 Revival Şubat 2027'de çıkacak. Serinin 6. ana oyununun tarihi bile belli değil. Bu tabloda Atlus'un 30 yıllık oyunu 2027 bitmeden duyurması bana zor geliyor. Yine de Persona 3 Reload örneği, böyle bir sızıntının boşa çıkmayabileceğini hatırlatıyor. Orijinal oyun yeni nesil konsollarda ve Steam'de satılmadığı için beklerken Persona 4 Golden'ı denemenizi öneririm.