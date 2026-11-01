Meta İnsansı Robotunu Çinli Fourier ile Yapmış

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Meta Çinli girişim Fourier ile Max adlı bir insansı robot geliştirmiş. Bu iddiayı ABD'li teknoloji yayını The Information, konuya yakın kaynaklara dayanarak duyurdu. Şirketler robotun ikinci sürümü üzerinde de çalışıyormuş. Reuters haberi bağımsız olarak doğrulayamadı.

Max'in Boyutları ve Yetenekleri

The Information'ın haberine göre Meta ve Fourier, Max'i yaklaşık 3 ayda hazırladı. Yaklaşık 1,5 metre boyundaki robotun ağırlığı 48 kilogram civarında. Max, Nvidia'nın insansı robotlar için tasarladığı Jetson Thor çipiyle çalışıyor. Robotun 5 parmaklı elleri küçük nesneleri tutabiliyor. Yüz ifadelerini taklit edebilen Max'te dahili hoparlörler de bulunuyor.

Meta'nın robot ekibi bu çalışma için Çin'e gitmiş. Şirketin robot ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Li-Chen Miller, Fourier'nin Şanghay'daki fabrikasında yaklaşık 2 ay kaldı. Max, Ağustos 2026 sonunda düzenlenen bir iç robotik etkinliğinde bazı Meta çalışanlarına gösterildi.

Max 2 ve Meta'nın Ev Robotu Hedefi

Max 2'nin geliştirmesi ise Eylül 2026'da başlamış. Meta yeni sürümde robotun gövdesini yeniden tasarlıyor. Şirket nesneleri daha iyi tutabilmesi için robotun ellerini de geliştiriyor. Max 2'ye bir projektör ile merdivenlerde hareketi kolaylaştıracak ek sensörler eklenmesi bekleniyor.

Habere göre Meta insansı robotları Muse yapay zekasının fiziksel bir uzantısı olarak görüyor. Şirket bu çalışmadan yola çıkarak ileride satılabilecek daha gelişmiş bir ev robotu yapmayı hedefliyor. Bu ürün için bir çıkış tarihi belirlenmedi. Ev robotu alanında LG de Cloid adlı robotunu duyurmuştu.

Bloomberg Şubat 2025'te Meta'nın Reality Labs bünyesinde insansı robotlar için yeni bir birim kurduğunu yazmıştı. Haberde birimin ilk hedefi ev işleri olarak geçiyordu. Reuters'ın gördüğü iç yazışmaya göre sürücüsüz otomobil şirketi Cruise'un eski CEO'su Marc Whitten, robotik başkan yardımcısı olarak birimin başına geçti.

Meta'nın teknoloji direktörü Andrew Bosworth, Eylül 2025'teki bir röportajda insansı robotlardaki darboğazı yazılım olarak tanımladı. Şirketin üzerinde çalıştığı robot basında Metabot adıyla anıldı. Bosworth'ün planında Meta'nın robot yazılımını başka üreticilere lisanslamak vardı. Meta, 1 Mayıs 2026'da robot yazılımı geliştiren Assured Robot Intelligence girişimini de satın aldı. Şirket satın alma bedelini açıklamadı.

Fourier ve GR Serisi

Fourier 2015'te Şanghay'da kurulan bir robot şirketi. Şirket işe rehabilitasyon robotlarıyla başladı. İlk insansı robotu GR-1'i Temmuz 2023'te Şanghay'daki Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda tanıttı. Fourier'nin Ağustos 2025'te duyurduğu 165 santimetre boyundaki GR-3 ise 71 kilogram ağırlığında.

Fourier GR-3'ü bakım odaklı ilk tam boy insansı robotu olarak tanımlıyor. Robot konuşan kişiye dönüp göz teması kurabiliyor. Gövdesindeki 31 basınç sensörü dokunuşları algılıyor. Max'in hangi Fourier modeline dayandığı açıklanmadı.

ABD'nin Yabancı Robot Kısıtlamaları

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), 28 Temmuz 2026'da yabancı ülkelerde üretilen gelişmiş robotları ulusal güvenlik listesine ekledi. Karar insansı ve 4 bacaklı robotları da kapsıyor. Bu nedenle yeni yabancı modeller, ABD'de satış için gereken FCC onayını genel olarak alamıyor. Daha önce onay almış modeller kararın dışında kalıyor.

Kanada merkezli haber sitesi The Deep Dive, Meta'nın Çinli bir üreticiyle çalışmasını bu kısıtlamalar bağlamında ele aldı. Meta, The Information'a Fourier ile yürütülen çalışmanın iç araştırma ve deneme amaçlı olduğunu söyledi. Şirket bu prototipleri satma planı olmadığını da belirtti. Kısıtlamanın Max'i doğrudan etkileyip etkilemediği bilinmiyor. Fourier de konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Editörün Yorumu

Bence iddia doğruysa Max'in 3 ayda hazırlanması, insansı robot yarışında gövdenin hazır alınabilen bir parçaya dönüştüğünü gösteriyor. Bosworth'ün 2025'teki yazılım lisanslama hedefi de bu tabloya uyuyor. Öte yandan Çin'de üretilen bir gövdeyle ABD'de ev robotu satmak, FCC kararından sonra kolay görünmüyor. Meta'nın prototipleri satmayacağını vurgulaması bu yüzden şaşırtıcı değil. Yine de bilgilerin tek bir yayına dayandığını unutmamak gerekiyor.