Switch 2 Sahipleri Pikmin 4’ü Ücretsiz Deneyecek

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Nintendo'nun sürpriz Pikmin sunumu, Switch 2 sahiplerine para vermeden oynayabilecekleri bir demo getirdi. Pikmin 4 Switch 2 sürümünün ücretsiz demosu 2 Kasım 2026'da eShop'a geliyor. Oyuncular demoda kaydettikleri ilerlemeyi tam oyuna taşıyabilecek.

Pikmin Günü İlanı

Serinin yaratıcısı Shigeru Miyamoto sunumu kendisi açtı. Miyamoto 1 Kasım 2026'dan başlayarak her yıl bu günün Pikmin Günü olacağını açıkladı. Bu tarih ilk oyundaki kırmızı, mavi ve sarı Pikmin'lerden geliyor. Yan yana duran bu 3 karakter "11.1" rakamlarını andırıyor.

Nintendo sunumu canlı yayınlamadı. Şirket kaydı 31 Ekim 2026'da Türkiye saatiyle 17.00'de YouTube'a yükledi. Direct'ler çoğu zaman yeni oyun duyurularına sahne oluyor. Microsoft da Şubat 2026'daki Nintendo Direct Partner Showcase'te 3 Xbox oyununu Switch 2'ye getireceğini duyurmuştu. Nintendo bu kez yeni oyun olmayacağını Direct sayfasında önceden belirtti.

Ücretsiz Demo ve Switch 2 Yenilikleri

Demoda Pikmin 4'ün açılış bölgesi Sunspeckled Terrace oynanabiliyor. Yeni Dandori Academy modundan 2 bölüm de pakette bulunuyor. Yalnızca Switch 2'de oynanabilen demonun çıkış saati ve dosya boyutu açıklanmadı.

Pikmin 4 ilk olarak Temmuz 2023'te Nintendo tarihinin en çok satan konsolu olan Switch için çıkmıştı. İngiliz oyun sitesi Video Games Chronicle'a göre oyun 2 aydan biraz uzun bir sürede serinin en çok satan yapımı oldu. Şirket Switch 2 sürümünü 9 Eylül 2026'daki Direct sunumunda duyurmuştu. Çıkış tarihini de o gün 12 Kasım 2026 olarak vermişti. Son sunum bu tarihi değiştirmedi.

Switch 2 sürümünde oyuncular köpek yol arkadaşı Oatchi'ye konsolun dahili mikrofonuyla sesli komut verebiliyor. Sürüm daha yüksek çözünürlüklü görüntü de sunuyor. Oyunu olmayan bir arkadaş GameShare özelliğiyle Dandori Battle karşılaşmalarına katılabiliyor. Nintendo bu özelliğin yerel bağlantıda ve GameChat üzerinden çevrim içi çalıştığını belirtiyor.

Yeni Dandori Academy modu hazineleri olabildiğince hızlı toplamaya dayanıyor. Nintendo sınavları cuma, cumartesi ve pazar günleri açıyor. Her sınavda oyuncunun tek deneme hakkı var. Modda 3 zorluk seviyesi, madalyalar ve çevrim içi sıralama bulunuyor. Moddaki toplam 72 bölüm zamanla gelecek.

Yükseltme Fiyatı ve Türkiye Durumu

Pikmin 4'ün ilk Switch sürümüne sahip olanlar yeni sürüme yükseltme paketiyle geçebiliyor. Paketin ABD eShop fiyatı 9,99 dolar. Bu da Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 498 TL'ye denk geliyor.

Nintendo'nun ABD mağazası tam oyunun fiziksel sürümünü 69,99 dolardan (3 bin 490 TL) listeliyor. Dijital sürümün fiyatı mağazada yer almıyor. Fiyat takip sitesi Deku Deals ise oyunun liste fiyatını 59,99 dolar (2 bin 991 TL) olarak gösteriyor.

Nintendo'nun Avrupa destek sayfasındaki eShop ülke listesinde Türkiye bulunmuyor. Oyunun Türkiye fiyatı da açıklanmadı. Desteklenen diller arasında Türkçe yok. Switch 2'ye gelen Shadow of the Tomb Raider da Türkçe dil seçeneği olmadan çıkmıştı.

Pikmin Bloom ve Kısa Film Serisi

Sunum serinin mobil oyunu Pikmin Bloom için de yenilik getirdi. Bloom'a kış döneminde Gizli Mağaralar (Secret Caves) özelliği geliyor. Oyuncular mağara haritalarıyla yeraltında savaşlara ve hazine avına çıkacak. Switch 2 sürümündeki Dandori Academy sınavları Bloom'da özel mağara haritalarının kilidini açıyor. Nintendo özelliğin kesin tarihini vermedi.

Nintendo, Nintendo Pictures ile hazırladığı Hello Pikmin adlı kısa film serisini de tanıttı. Serinin "Frog" adlı ilk bölümü sunumla birlikte yayımlandı. İkinci bölüm Kasım 2026'da geliyor. Yeni bölümler Aralık 2026'dan itibaren her ay Nintendo Today uygulamasında yayımlanacak.

Editörün Yorumu

Pikmin Day Direct'in en işe yarar duyurusunun demo olduğunu düşünüyorum. Tam oyundan 10 gün önce gelen deneme, Pikmin 4'ü Switch'te kaçıranların kararını kolaylaştırır. Yine de ilk oyunu bitirmiş biri olsaydım 498 TL'lik yükseltmeyi hemen almazdım. Dandori Academy zamanla genişleyeceği için ilk haftaların sınavlarını izleyip öyle karar verirdim. Türkçe desteğin olmaması da küçük yaştaki oyuncular için bir engel.