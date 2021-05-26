Bakan Elvan'dan Kripto Para Açıklaması

Bakan Elvan kripto para konusunda açıklamalar yaptı. Bloomberg'e konuşan Lütfi Elvan, önemli detaylara değindi. Vergilendirme konusunda çalışmaların sürdüğünü aktaran bakan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Kripto para dünyasına en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye, milyarca dolarlık yatırımı ile ön plana çıkıyordu. Yakın zaman önce yayınlanan istatistiklere göre Nijerya'dan sonra dünyanın en çok kripto para yatırımı yapan ülkesi olan Türkiye'de, yakın zaman önce vergilendirme açıklamaları yapılmaya başlanmıştı.

Vergilendirmenin nasıl olacağı ve hangi yöntemlerle uygulanacağı hakkında birçok farklı kurum çalışma başlattığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından en üst düzeyden bir başka detay daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kripto para incelemeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Bakan Elvan Kripto Para Vergilendirmesi Hakkında Konuştu

Elvan’la mülakatın gündeminde, son dönemde sıkça konuşulan kripto para piyasasına ilişkin yürütülen çalışmalar da vardı. Kendi bakanlığının koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü belirten Elvan, farklı ülke uygulamalarının da incelendiğini anlattı. Elvan, “Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor” değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını duyuran Elvan, “Ancak ben şunu söylemek de istiyorum; vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı” dedi.