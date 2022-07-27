Bakan Nebati, Binance Kurucusu ile Görüştü

Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüşme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gerçekleşen görüşmeyi resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşılan bilgilere dair merak edilen detaylar haberimizde.

Uzun bir süredir kripto para düzenlemesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Beştepe'de düzenlenen bir toplantıda söz konusu düzenleme ana hatları ile değerlendirilmişti. Bu kapsamda düzenlemeye dair gelinen aşama ve atılabilecek yeni adımlar görüşülmüştü.

Maliye Bakanı Nebati, Binance Kurucusu ile Görüştüğünü Duyurdu

Kripto para konusunda çalışmalar devam ederken bir görüşme gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Nebati, video konferans aracılığı ile gerçekleşen bu görüşmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık. pic.twitter.com/BF24sCRWb8 — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) July 27, 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Binance Kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığı ile görüştüğünü belirtti. Görüşmeye dair bazı bilgiler paylaşan Bakan Nebati, blokzincir (blockchain) ekosistemi ve kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Changpeng Zhao ile gerçekleşen görüşmeye dair bazı görseller de paylaşan Bakan Nebati, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."

Binance Nedir?

2017 yılında kurulan Binance, dünya genelinde çok popüler olan bir kripto para platformudur. Platform üzerinden kripto para birimi alım satımı yapılabiliyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan hizmette 600'den fazla kripto para mevcut. Binance borsasındaki 24 saatlik işlem hacmi ise 76 milyon dolar seviyesinde.

Kripto Para Nedir?

Özellikle son yıllarda dünya genelinde inanılmaz bir popülerliğe ulaşan kripto para tamamen dijital paradır. Günümüzde çok fazla sayıda kripto para birimi bulunuyor. Kripto para aktarma ve satın alma işlemleri dijital ortamdan gerçekleşiyor. Kripto para borsaları üzerinden söz konusu işlemler yapılabiliyor.

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