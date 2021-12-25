Bakan Nebati Fahiş Fiyat Açıklaması: Hazine ve Maliye’nin Sopası Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati​ fahiş fiyat açıklaması ile gündem oldu. Döviz kurunun düşmesine rağmen fiyatları indirmeyenler için yeni bir yaptırım kapıda olabilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düşen döviz kuruna rağmen fiyatlarda indirim yapmayan satıcılar için tepki gösterdi. Bakan Nebati'nin "Fiyatlar aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye’nin sopası". açıklaması merak uyandırdı.

AKP'nin Ankara'da belediye başkanlarıyla birlikte düzenlenen kampında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sert açıklamalarda bulundu. Bakan Nureddin Nebati'ye göre “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesabı ve yeni ekonomi modeli Türkiye ekonomisi için bir hayli önemli.

Belediye başkanlarına sunum yapan ve “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesabını detaylandıran Bakan Nebati, “(Market sahipleri ve toptancılar için) Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye’nin sopası” dedi.

Bakan Nebati'den ilginç fahiş fiyat açıklaması

Döviz kurunun düşmesine rağmen fiyatları indirmeyenlere tepki gösteren Bakan Nebati, yeni ekonomi modeli ile Türkiye'deki işçi ve işveren haklarının da garanti altına alınacağını ifade etti.

Yeni modelin Türkiye’ye özgü olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yüksek büyüme ve düşük cari açığın hedeflendiği ifade etti.

Bakan Nebati, "Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak." dedi.

Türkiye’nin ihracat kapasitesinin en yüksek noktalara ulaştığını da hatırlatan Bakan Nebati, doğrudan yabancı çeken bir merkez hâline gelme hedefine sahip olduklarını ifade etti. Yastık altında beş bin ton altın olduğunun altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı, bu altınlarla birlikte 280 milyar doların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Ayrıca geçtiğimiz gün Ticaret Bakanlığı ekipleri, döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrasındaki düşüşün temel gıda fiyatlarına yansıtılmadığı şikayetleri üzerine harekete geçti. Bakanlık, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyatları incelemeye başladı.