Bakan Şimşek'ten Vergisiz Telefon Düzenlemesine Yönelik Açıklama!

Seçim döneminin vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili önemli bir açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Seçim döneminden bu yana gündemden düşmeyen vergisiz telefon düzenlemesinin detaylarına ilişkin söylentiler bir süredir öğrencilerin ana odak konusuydu. Konuya ilişkin net bir açıklama yapılmamış olsa da ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Vergisiz Telefon Düzenlemesine Yönelik Çalışmalar Sürüyor

Şu anda üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon satışına yönelik bir çalışma olduğunu belirten Bakan Şimşek, henüz daha fazla detay verebilecek durumda olmadıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Çalışmamız var ama onun detayını veremiyorum. Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclisin açılması gerekir. İdari karar gerektirenler idari kararla yapılır. Ne zamanlama, ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım. Genel konuşuyorum. Birden fazla konu var. Dolayısıyla prensip olarak ayaküstü çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmam doğru değil."

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