Bakan Açıkladı: 5G Tarifeler Çok Daha Pahalı Olacak

Türkiye'nin 5G'ye geçmesine artık sadece sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz hafta yapılan ihalenin ardından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, 1 Nisan 2026'da aktif olacak yeni şebeke için çalışmalara başladı. Elbette ki bu durum, biz kullanıcıları da heyecanlandırdı. Pek çok kişi başta hız olmak üzere pek çok avantajı bulunan yeni sistem için heyecanla beklemeye başladı. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun son açıklaması soru işaretleri yarattı.

Bakan Uraloğlu Açıkladı: 5G Cep Yakacak

Bakan Uraloğlu, kısa süre önce yaptığı bir basın açıklamasında 5G hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bunlardan en dikkat çekeni ise fiyat hakkında oldu. Uraloğlu'na göre 5G hızında bağlantıya sahip olmak isteyen kullanıcılar, daha yüksek bedelleri gözden çıkaracak. Yüksek bedel ödemek istemeyenler ise 4.5G hızıyla idare etmek zorunda kalacak.

Bu durumun nedeni ise maliyet. Uraloğlu'nun açıklamasına göre üç operatörün kasasından 5G için 3 milyar 535 milyon dolar çıktı. Bu maliyetin yükünü ise kullanıcılar çekecek. Ayrıca "5G yatırımlarını gerekçe göstererek abartılı zam yapılmasını istemiyoruz." ifadesi de Uraloğlu'nun açıklamaları arasında yer aldı.

Bildiğiniz üzere kullanıcıların 5G'den beklentisi oldukça yüksek. Daha hızlı bağlantı ve daha az gecikme gibi avantajları olan bu servis yıllardır yerinde sayan fiber altyapı için de iyi bir alternatif olabilir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi operatörlerin halihazırda sunduğu pek çok servis daha da gelişebilir. Ancak bu gelişimin maliyetli olacağı kesinleşti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şu anki faturanız ne kadar ve 5G'ye geçince ne kadar fazlasını ödemeye razısınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.