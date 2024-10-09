Bakan Uraloğlu'ndan Fahiş İnternet Faturası Hakkında Açıklama!

Sosyal medyada son zamanlarda internet faturalarının yüksek ücretlere ulaşmasına dair şikayetler dile getiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cep yakan internet faturalarına dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Cep Yakan İnternet Faturalarına Dair Açıklama Geldi

İnternet faturalarının tamamen serbest piyasa olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesi ile ortaya çıkan bir durum. Burada bizim düzenleyici yetkimiz yok. Serbest piyasanın rekabeti" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Vatandaşlarımız belli bir kampanya ile üye olup aldıkları paketlerde daha sonra aldığı kampanyanın çok üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"O anlamda şirketler tekrar belli kampanyalar düzenlemeye başladılar ama buradaki düzenleme enflasyona göre, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararladır diye bir tespitimiz var. Ancak burada bir müdahalemiz söz konusu değil."

Bakan ayrıca "Bu faturalarla ilgili abonelik kapsamına bakmak lazım. Hangi paketten hangisine geçti. İki yıllık bir abonelikte tarife değişiyorsa aradaki farka bakmak lazım. Fatura üzerinden değerlendirmek doğru olmaz" sözlerini de açıklamasına ekledi.

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