Bakan Yardımcısından iOS Cihaz Kullananlara Uyarı: Güvenlik Açığı Tespit Ettik!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, iOS cihaz kullanıcılarını, iMessage ve FaceTime ayarlarını kontrol etmeye ve gerektiğinde geçici olarak devre dışı bırakmaya çağırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, son günlerde gündemde olan iOS cihazlarındaki güvenlik açıkları konusunda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) sürekli çalışmalar yaptığını belirtti.

Merkezde gerçekleştirilen detaylı siber tehdit istihbarat çalışmalarıyla ilgili ciddi güvenlik açıklarının tespit edildiğini vurgulayan Sayan, bu kritik açığın cihazların tam kontrolünü ele geçirme ve kullanıcı verilerini çalma riskini içerdiğini ifade etti.

Sayan, yaptıkları çalışmalar sonucunda 16 komuta kontrol sunucusunun belirlendiğini ve bunların USOM tarafından zararlı bağlantılar listesine alındığını bildirdi.

Ciddi Güvenlik Açıkları Ortaya Çıktı!

Tehditlere karşı SOME İletişim Platformu (SİP) üzerinden ilgili ekibe gerekli bilgilerin iletilmesiyle ilgili Sayan, şu ifadeleri kullandı:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz, konuyla ilgili olarak Apple'dan açıklama talep etti ve aynı zamanda bir soruşturma başlattı. Uluslararası kamuoyu ile işbirliği yaparak gerekli tedbirlerin acil olarak alınması için hazırız.

Küresel siber zafiyetlere karşı etkili yaptırımların uygulanması gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Dijital izleme ve siber casuslukla mücadele, milli güvenliğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Sayan, ilgili işletim sistemini kullanan vatandaşları bilgilendirerek, şu önlemleri almayı önerdi:

iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltin. iMessage ve FaceTime ayarlarınızı gözden geçirin ve gerekirse geçici olarak devre dışı bırakın. Güçlü parolalar kullanarak hesap güvenliğinin sağlayarak, düzenli aralıklarla parolaları güncelleyin.

Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Şüpheli veya tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara dikkat edin. Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının. Zararlı veya tanımadığını bağlantılara tıklamaktan kaçının. Kullanılan uygulamalara verilen izinlerin düzenli olarak kontrol edin.

Uygulamaların kamera, mikrofon, fotoğraf gibi hassas verilere erişimlerini sınırlandırın. Kablosuz bağlantı özelliklerinin sadece ihtiyaç duyulduğu durumlarda aktifleştirin.

Konum servislerini yalnızca gerektiğinde kullanın ve gereksiz uygulamaların konum servislerine erişimleri kısıtlayın. Safari web tarayıcısı uygulamasında kullanıcı adı ve parola bilgilerinin otomatik tamamlanmasını engelleyin.

Sayan, sürecin sonuçlanana kadar da ilgileneceklerini de belirtti.