Eşek Arılarının Saldırısına Uğrayan Bal Arıları Çığlık Attı (Video)

Dev eşek arılarının saldırısına maruz kalan bal arıları çığlık attı. Arılar tarafından çıkarılan ses, primat ya da mirket gibi memelilerin korktuğunda çıkardığı seslere benzetildi. Bilim insanları, gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında o anların görüntülerini kaydetti. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Kovanları Tehdit Altındaki Bal Arıları Çığlık Attı

IndyTurk'teki habere göre bilim insanları, dev eşek arılarının (Vespa soror) saldırısına uğrayan Asya bal arılarının (Apis cerana) çığlık attığını ortaya çıkardı. Gerçekleştirilen çalışma, kovanları tehdit altındaki bal arılarının çığlığa benzer yüksek sesli bir vızıltı çıkardığını gözler önüne serdi.

Royal Society Open Science isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında tespit edilen ses, primat ya da mirket gibi memelilerin korktuğunda çıkardığı seslere benzetildi.

Dev eşek arıları, yetişkinleri öldürene veya kaçırana kadar bal arısı kovanlarına saldırı gerçekleştiriyor. Daha sonra kuluçkalar, eşek arılarının besin kaynağı oluyor. Saldırıya uğrayan bal arıları, hayvan dışkılarını toplayıp kovanlarına bulaştırarak savunma yapmaya çalışıyor.

Arılardaki söz konusu savunma mekanizmasını gözlemleyen bir grup bilim insanı, arıların ilginç bir ses çıkardığını tespit etti. Araştırma ekibinin lideri Heather Mattila, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Mattila, arı bahçesindeyken meslektaşlarına kolonilerin çok ses çıkardığını söylediğini belirtti.

Wellesley Koleji Biyolojik Bilimler Bölümünde akademisyen olan Heather Mattila, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dev eşek arıları her ortaya çıktığında ya da ayrıldıktan hemen sonra kolonide yer alan arıların çığlığa benzer şekilde bir vızıltı çıkardığını ifade etti.

Uzmanlar, farklı sesleri birbirinden ayırarak birtakım analizler yaptı. Çok sayıda sinyal olduğunu belirten Mattila, "Neler olup bittiğini anlamamız yıllar sürdü" dedi. Yapılan çalışma kapsamında saldırıya uğrayan bal arılarının "yırtıcı önleyici boru" olarak isimlendirilen özel sesi çıkardıkları gün yüzüne çıktı.

Bal arılarının çığlık sesi ile ilgili açıklamada bulunan Mattila, asya arılarının karşılaşabileceği her yırtıcıyı tes etmediklerini fakat çalışmanın sesi tetiklemek için gerçek bir eşek arısı saldırısının gerektiğini kanıtladığını açıkladı. Araştırma ekibinde yer alan bilim insanları, bal arılarının dev eşek arılarına karşı savunma mekanizmalarını ve "yırtıcı önleyici boru" isimli özel sesi tam olarak anlayabilmek için bu konu ile ilgili daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini söyledi.