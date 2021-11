Eşek Arılarının Saldırısına Uğrayan Bal Arıları Çığlık Attı (Video)

Bilim

Kediler Sesleri Kullanarak Zihinsel Harita Oluşturabiliyor

Kedilerin düşündüğünüzden çok daha zeki canlılar olabileceklerini biliyor muydunuz? Proceedings of the National Academy of Sciences isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırmaya göre kediler, sesleri kullanarak zihinsel haritalar oluşturabiliyor.