Araştırma: Bal Arıları Sosyal Mesafe Uyguluyor

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre bal arıları sosyal mesafe uyguluyor. Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte günlük hayatın bir parçası haline gelen sosyal mesafenin hayvanlarda da görülmesi dikkat çekti.

Bal Arıları Sosyal Mesafeye Dikkat Ediyor

IndyTurk'teki habere göre bilim insanları, Varroa Destructor olarak isimlendirilen akarların istila ettiği kovanlardaki arıların davranışlarını, parazit olmayan kovanlardaki arılar ile karşılaştırdı. Çalışma kapsamında çok ilginç bulgular elde edildi.

Yapılan çalışmada, akarlar kovanları tehdit ettiğinde bal arılarının sosyal mesafe uyguladığı tespit edildi. COVID-19 salgını ile birlikte günlük hayatın bir parçası haline gelen sosyal mesafenin hayvanlarda da görülmesi oldukça dikkat çekti.

Bilim insanları, araştırma kapsamında kovanların içerisini incelemek için kamera aracılığı ile video kaydı yaptı. Kovanların içinde kaydedilen video görüntülerini izleyen araştırmacılar, kovanlara parazit bulaştığında, yiyecek arayan bal arılarının besin kaynaklarının yönünü belirtmek için yaptığı sallantı dansını koloninin merkezinden uzakta yaptığını gözlemledi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Alessandro Cini, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Cini, bu davranışın, parazitleri kontrol altında tutmaya yarayabileceğini ve zararı sınırlayabileceğini söyledi.

Cini tarafından paylaşılan bilgilere göre toplayıcı arılar, akarların ana giriş yollarından bir tanesi. Bu sebepten ötürü toplayıcı arıalrın yavrulardan ve genç bireylerden uzak durması, akarların kolonide yayılmasını önlemek için büyük bir öneme sahip.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında arıların birbirlerini tımarlama davranışlarında da bazı değişiklikler gözlemledi. Parazitin yer almadığı kolonilerde tımar, kovanın ortasındaki gençler üzerinde yoğunlaşma eğiliminde. Akarların bulunduğu kolonide ise gençlere daha fazla yoğunlaşıldı.

Alessandro Cini, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, arıların muhtemelen koloninin daha önemli kısmına odaklanıp toplayıcı arıların tımarını bir kenara bıraktığını ifade etti.

Bilim insanları, laboratuvarda küçük gruplara akarları bulaştırarak parazit olmayan diğer gruplar ile karşılaştırdı. Bu durumda sosyal mesafede artışın gerçekleşmediği tespit edilirken tımarlama davranışlarındaki değişiklikler yine görüldü. Cini, sosyal mesafenin küçük ölçekte daha maliyetli olabileceğini belirtti.

Bal arılarının sosyal arılar olduğunun altını çizen Cini, karşılıklı tımar ve sorumluluk paylaşımın yarar sağlandığını söyledi. Paylaşılan bilgilere göre arılar, enfeksiyon riski arttırğında sosyal mesafe uygulayarak faydaları ve riskleri dengeliyor.