Larian Games, Baldur's Gate 3'e Veda Ediyor: Baldur's Gate 4 Çanları Çalıyor Mu?

Larian Studios'un büyük ses getiren rol yapma oyunu Baldur's Gate 3, geçtiğimiz hafta yayınlanan devasa Patch 8 güncellemesinin ardından bir kez daha oyuncu akınına uğradı.

Steam'de hafta sonu anlık oyuncu sayısı 169 bini aşarak adeta ikinci baharını yaşayan oyun, Larian'a da rahat bir nefes aldırdı. Şirket böylece rotasını başka yönlere çevirebilecek. Ufukta yeni bir oyun var. Bakalım neymiş...

Patch 8 ile 12 Yeni Alt Sınıf Eklendi

Patch 8, sadece birkaç hata düzeltmesiyle sınırlı kalmadı; tam 12 yeni alt sınıf ve uzun zamandır beklenen fotoğraf modu gibi önemli yenilikleri de beraberinde getirdi. Larian'ın patronu Swen Vincke, güncellemenin ardından yaptığı açıklamada mod topluluğunun aktifliği sayesinde oyunun uzun süre daha ilgi görmeye devam edeceğini, bu durumun da kendilerine yeni projeye odaklanma fırsatı verdiğini belirtti.

Baldur's Gate 3; 2023'te görücüye çıktığından bu yana büyük övgülere mazhar oldu ve yıllar içinde hem ticari hem de eleştirel anlamda büyük başarılar elde etti. Ama her güzel hikayenin bir sonu var ve Larian, yeni bir serüvene başlamak için BG3 defterini resmen kapattığını duyurdu.

Baldur's Gate 4 Gelecek Mi?

Öte yandan, Dungeons & Dragons lisansının sahibi Hasbro da boş durmuyor. GDC 2025'te IGN'e konuşan Hasbro yöneticisi Dan Ayoub, Baldur's Gate serisi için farklı fikirler üzerinde çalıştıklarını ve yakın zamanda bazı açıklamalar yapacaklarını söyledi. Baldur's Gate 4'ün geleceği konusunda net bir şey söylemese de, bu evrende geçen yeni bir yapımın sinyalleri çoktan verilmiş durumda.

Larian ise ne tarz bir oyun yapacağını söylemedi ama Swen Vincke şöyle diyor:

Önümüzde büyük ayakkabılar var, ama onları doldurmak için hazırız.

Şirket, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada geliştirme sürecine tam anlamıyla odaklanabilmek için medyadan bir süre uzak duracağını duyurmuştu. Neler yapacaklarını hep beraber göreceğiz.