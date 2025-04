Türkiye'de Amazon Prime Abonelik Fiyatına Zam Geldi

Bedava ve hızlı kargo, dijital yayın hizmeti Prime Video ve düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan Prime Gaming dahil çeşitli avantajlar içeren Amazon Prime aboneliğine zam geldi. Peki, Prime üyelik ücreti Türkiye'de ne kadar oldu?

Zamlı Amazon Prime Üyelik Ücreti Ne Kadar?

Amazon'un sunduğu Prime aylık abonelik sistemi 2023 yılında 7,90 TL'den 39 TL'ye yükselmişti. Yıllar sonra yeni bir zam kararı alındı. Bu karar doğrultusunda abonelik ücreti 49,90 TL oldu. Artık Prime abonesi olmak için aylık 49,90 TL ücret ödemek gerekecek.

Prime aboneliği kullanıcılara çok büyük avantajlar sunuyor. Örneğin bu abonelik ile çok sayıda film ve diziye ev sahipliği yapan Prime Video'yu kullanabilir, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan Prime Gaming'e erişebilir, bedava ve hızlı kargo fırsatından yararlanabilir ve özel avantajlara sahip olabilirsiniz.

Prime Gaming'de şu anda Berserk Boy, Blood Omen: Legacy of Kain, Fashion Police Squad, Genesis Noir, Gloomhaven, The Last Show of Mr. Chardish, The Last Spell, Wild Country, Minecraft Legends ve daha pek çok yapım ücretsiz olarak alınabiliyor.