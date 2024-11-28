Baldur's Gate 3'e Yeni Alt Sınıflar, Platformlar Arası Oyun ve Daha Fazlası Geliyor
Larian Studios, ödüllü RPG'si Baldur's Gate 3 için heyecan verici yenilikler duyurdu.
D&D oyuncularının favorisi Baldur's Gate 3, yepyeni güncellemelerle oyuncuların dünyasını aydınlatmaya hazırlanıyor. Larian Studios, oyunun platformlar arası ilerlemeyi kaydetmesine zaten olanak sağlıyor; hangi cihazda oynadığınızın önemi yok, ilerlemenizi asla kaybetmiyorsunuz. Şimdi ise yeni “Patch 8” güncellemesiyle birlikte oyuncular, farklı platformlar üzerinden aynı oturumda oynayabilecekler.
Artık PC, PlayStation, Xbox ve Mac kullanıcıları birlikte Faerûn'da maceraya atılacak.
Fotoğraf Modu Geliyor
Patch 8’le birlikte kapsamlı bir fotoğraf modu tanıtıldı. Oyuncular, hem macera sırasında hem de savaş, diyalog ve sinematik sahnelerde kullanabilecekleri pek çok düzenleme seçeneğine sahip olacak.
Lens ayarlarıyla oynayarak görüş alanını, alan derinliği ve odağı ayarlamanız mümkün. Ayrıca karakterlerinize 40’tan fazla animasyonlu poz ve yüz ifadeleri ekleyerek fotoğraflarınıza can verebileceksiniz. Üstelik parlaklık, canlılık ve kontrast efektlerini de kullanabileceksiniz. Son olarak çerçeve ve sticker kullanarak fotoğrafları süsleyebiliyorsunuz.
12 Yeni Alt Sınıfla Karakter Çerçevesi Genişledi
En büyük yeniliklerden biri, her sınıf için yeni bir alt sınıf eklenmesi. İşte oyuna eklenecek alt sınıflar:
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Fighter: Arcane Archer
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Ranger: Swarmkeeper
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Bard: College of Glamour
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Warlock: Hexblade
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Barbarian: Path of Giants
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Cleric: Death Domain
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Wizard: Bladesinging
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Sorcerer: Shadow Magic
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Druid: Circle of Stars
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Paladin: Oath of the Crown
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Rogue: Swashbuckler
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Monk: Drunken Master
Oyuncular Beta Süreçlerine Katılacak
Larian Studios, oyuncu geri bildirimlerini toplamak için Ocak 2025’te bir stres testi düzenleyecek. PC, Xbox ve PlayStation kullanıcıları bu testlere katılmak için kayıt yaptırabilecek. Test detaylarının yakında açıklanması bekleniyor.
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