Baldur's Gate 3'e Yeni Alt Sınıflar, Platformlar Arası Oyun ve Daha Fazlası Geliyor

D&D oyuncularının favorisi Baldur's Gate 3, yepyeni güncellemelerle oyuncuların dünyasını aydınlatmaya hazırlanıyor. Larian Studios, oyunun platformlar arası ilerlemeyi kaydetmesine zaten olanak sağlıyor; hangi cihazda oynadığınızın önemi yok, ilerlemenizi asla kaybetmiyorsunuz. Şimdi ise yeni “Patch 8” güncellemesiyle birlikte oyuncular, farklı platformlar üzerinden aynı oturumda oynayabilecekler.

Artık PC, PlayStation, Xbox ve Mac kullanıcıları birlikte Faerûn'da maceraya atılacak.

Fotoğraf Modu Geliyor

Patch 8’le birlikte kapsamlı bir fotoğraf modu tanıtıldı. Oyuncular, hem macera sırasında hem de savaş, diyalog ve sinematik sahnelerde kullanabilecekleri pek çok düzenleme seçeneğine sahip olacak.

Lens ayarlarıyla oynayarak görüş alanını, alan derinliği ve odağı ayarlamanız mümkün. Ayrıca karakterlerinize 40’tan fazla animasyonlu poz ve yüz ifadeleri ekleyerek fotoğraflarınıza can verebileceksiniz. Üstelik parlaklık, canlılık ve kontrast efektlerini de kullanabileceksiniz. Son olarak çerçeve ve sticker kullanarak fotoğrafları süsleyebiliyorsunuz.

12 Yeni Alt Sınıfla Karakter Çerçevesi Genişledi

En büyük yeniliklerden biri, her sınıf için yeni bir alt sınıf eklenmesi. İşte oyuna eklenecek alt sınıflar:

Fighter: Arcane Archer

Ranger: Swarmkeeper

Bard: College of Glamour

Warlock: Hexblade

Barbarian: Path of Giants

Cleric: Death Domain

Wizard: Bladesinging

Sorcerer: Shadow Magic

Druid: Circle of Stars

Paladin: Oath of the Crown

Rogue: Swashbuckler

Monk: Drunken Master

Oyuncular Beta Süreçlerine Katılacak

Larian Studios, oyuncu geri bildirimlerini toplamak için Ocak 2025’te bir stres testi düzenleyecek. PC, Xbox ve PlayStation kullanıcıları bu testlere katılmak için kayıt yaptırabilecek. Test detaylarının yakında açıklanması bekleniyor.