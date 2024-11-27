Steam Yılın Oyunu Ödülü Adayınızı Seçin! Aday Oylaması 4 Aralık’ta Son Bulacak
Steam Ödülleri kapsamında aday oylama süreci başladı. Yılın Oyunu ödülü adayları, 4 Aralık 2024 tarihine kadar seçilecek. Kazanan 31 Aralık'ta açıklanacak.
Bu sene çıkan pek çok oyun şüphesiz oyuncuların kalbinde sağlam bir yer edindi. Bu kapsamda şüphesiz bu yılın en popüler oyunları, Steam Ödülleri'nde boy gösterecek.
Bu kapsamda başlatılan Steam’da sohbahar indirimleri boyunca devam edecek oylamada, “Yılın Oyunu” dahil pek çok kategoriden oyun, sevenlerinin desteğini bekliyor. Burada mühim olan oyuncuların sevdiği oyunları aday göstermesi. Finalistler kış indirimi boyunca yapılan oylamaya dahil olacak.
Steam resmi web sitesinde 11 kategorilik “Steam Ödülleri” programını başlattı. Sohbahar indirimi süresince devam edecek olan oylama, 4 Aralık 2024 tarihinde son bulacak. Kazananlar ise 31 Aralık, Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak.
Steam Ödülleri Kategorileri
Oyunuzu kullanacağız adaylar, Yılın Oyunu Ödülü dahil pek çok kulvarda boy gösterecek. Kategori listesi şöyle:
-
Yılın Oyunu Ödülü
-
Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü
-
Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü
-
Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü
-
Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü
-
Üstün Görsel Stil Ödülü
-
En İyi Oyun Müziği Ödülü
-
Üstün Zengin Hikâye Ödülü
-
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü
-
En Yenilikçi Oynanış Ödülü
-
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü
Yılın Oyunu Potansiyel Finalistler
Oy verme seçeneğine tıkladığınızda genelde en çok zaman geçirdiğiniz oyun öneriliyor. Ancak önerinin hemen altında popüler ve tavsiye edilen oyunlar da yer alıyor. Yılın Oyunu ödülü için listede Helldivers 2, Silent Hill 2, Stalker 2, Liars Bar, Sons of the Forest, Dreamlight Valley, Once Human ve Red Dead Redemption gibi oyunlar yer alıyor.
Siz oyunuzu hangisi için kullanacaksınız? Sizce Yılın Oyunu ödülünü hangi oyun hak ediyor? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz!
The Game Awards'ta Ödüller Sahiplerini Buldu: Yılın Oyunu Belli Oldu!
Her yılın oyun sektöründeki en çok beklenen etkinliği The Game Awards gerçekleşti. İşte ödüle layık görülen oyunlar ve yılın oyunu!