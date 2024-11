Steam Yılın Oyunu Ödülü Adayınızı Seçin! Aday Oylaması 4 Aralık’ta Son Bulacak

Bu sene çıkan pek çok oyun şüphesiz oyuncuların kalbinde sağlam bir yer edindi. Bu kapsamda şüphesiz bu yılın en popüler oyunları, Steam Ödülleri'nde boy gösterecek.

Bu kapsamda başlatılan Steam’da sohbahar indirimleri boyunca devam edecek oylamada, “Yılın Oyunu” dahil pek çok kategoriden oyun, sevenlerinin desteğini bekliyor. Burada mühim olan oyuncuların sevdiği oyunları aday göstermesi. Finalistler kış indirimi boyunca yapılan oylamaya dahil olacak.

Steam resmi web sitesinde 11 kategorilik “Steam Ödülleri” programını başlattı. Sohbahar indirimi süresince devam edecek olan oylama, 4 Aralık 2024 tarihinde son bulacak. Kazananlar ise 31 Aralık, Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak.

Steam Ödülleri Kategorileri

Oyunuzu kullanacağız adaylar, Yılın Oyunu Ödülü dahil pek çok kulvarda boy gösterecek. Kategori listesi şöyle:

Yılın Oyunu Ödülü

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü

Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü

Üstün Görsel Stil Ödülü

En İyi Oyun Müziği Ödülü

Üstün Zengin Hikâye Ödülü

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü

Yılın Oyunu Potansiyel Finalistler

Oy verme seçeneğine tıkladığınızda genelde en çok zaman geçirdiğiniz oyun öneriliyor. Ancak önerinin hemen altında popüler ve tavsiye edilen oyunlar da yer alıyor. Yılın Oyunu ödülü için listede Helldivers 2, Silent Hill 2, Stalker 2, Liars Bar, Sons of the Forest, Dreamlight Valley, Once Human ve Red Dead Redemption gibi oyunlar yer alıyor.

Siz oyunuzu hangisi için kullanacaksınız? Sizce Yılın Oyunu ödülünü hangi oyun hak ediyor? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz!