Yılın Oyunu Baldur's Gate 3 Game Pass'e Eklenmeyecek: Peki Neden?

Game Pass'e eklenmeyecek olmasına rağmen Yılın Oyunu ödülünü kazanan Baldur's Gate 3, Larian Studios'un kurucusu Swen Vincke tarafından açıklanan nedenle gündemde.

Larian Studios, Game Pass'e Eklenmeme Kararıyla Fiyat Haklılığına Vurgu Yaptı!

Vincke büyük bir oyun yaptıklarını ve adil bir bedel ödenmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek "Oyunda herhangi bir mikro işlem de bulunmuyor yani ödediğinizin karşılığını tam olarak alabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Microsoft'un Game Pass servisine eklenen oyunlara ödeme yapıldığını ancak bu bedelin yeterince yüksek olmadığının bilindiği vurgulandı.

Vincke'nin bu açıklamaları bazı hayranları üzebilirken oyunun kalitesine ve değerine vurgu yaparak satış fiyatının hak edildiği savunuldu. Baldur's Gate 3 Unutulmuş Diyarlar'a dönüşü, zihinyüzen parazit kaynaklı gizemli güçleri konu alan derin bir hikayeye sahip.

Oyunculara, karanlığa direnme veya onunla bütünleşme seçenekleri sunan oyunda Divinity: Original Sin 2'nin yaratıcılarından gelen yeni nesil bir rol yapma deneyimi vaat ediyor.

Vincke'nin sözleriyle Baldur's Gate 3 zindanlar ve ejderhalar dünyasında geçen bu epik hikayeyi başarıyla sunuyor.