Baldur's Gate 3'ün Xbox Çıkış Tarihi Belli Oluyor!

Baldur's Gate 3 çıkış tarihi duyurusu için sabırsızlanan Xbox Series X/S sahiplerinin biraz daha beklemesi gerekecek. Geliştirici Larian Studios, her yıl olduğu gibi bu yıl da Geoff-Keighley'in ev sahipliğinde 7 Aralık'ta düzenlenecek olan The Game Awards'ta oyunun Xbox Series X/S için ne zaman çıkacağını açıklamayı planlıyor.

Baldur's Gate 3'ün Xbox'a yolculuğu elbette biraz inişli çıkışlı oldu. Larian Studios, hayranların oyunun PlayStation konsoluna özel olmasından korktuğu bir dönemde yılın en iyi oyunlarından Baldur's Gate 3'ün Şubat ayında Microsoft'un platformuna geleceğini doğruladı ancak şirket daha sonra bir dizi sorunla karşılaştı.

Baldur's Gate 3 Çıkış Tarihi 7 Aralık'ta Açıklanacak

Geliştiricinin Xbox Series S'te bölünmüş ekranda iki kişi oynamaya yönelik yaşadığı sıkıntılar yıl genelinde çözülemedi ve Baldur's Gate 3 Ağustos ayında PC ve PlayStation 5'e çıktı ancak Xbox çıkış tarihi belirsizliğini korumaya devam etti.

Şirket nihayet tüm problemleri aşmayı başardı ve hatta VRAM kullanımını düşürebildiği için PC ve PlayStation 5 için gelecek güncellemelerde oyunun performansının da artacağı söylendi.

Baldur's Gate 3 için The Game Awards'ın başka bir önemi daha var. Oyun en çok ödüle aday olan oyunlardan biri ve Yılın Oyunu ödülü için açık ara favori durumda.

Peki siz Yılın Oyunu ödülünü hangi oyunun kazanacağını düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.