Balıkesir'de Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, deprem hakkında açıklama yaptı. İşte çevre illerde de hissedilen depreme dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Balıkesir'de başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi.
- AFAD, depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu açıkladı.
- Yapılan açıklamada an itibraıyla olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve AFAD, konu hakkında önemli açıklamada bulundu.
Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 21.20'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-10 Saat:21:20:51 TSİ Enlem:39.23889 N Boylam:28.145 E Derinlik:9.64 km
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:21:20:51 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.145 E
Derinlik:9.64 km
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair önemli bir açıklamada bulundu. Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Ustaoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."