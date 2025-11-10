Balıkesir'de Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve AFAD, konu hakkında önemli açıklamada bulundu.

Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 21.20'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-10 Saat:21:20:51 TSİ Enlem:39.23889 N Boylam:28.145 E Derinlik:9.64 km

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair önemli bir açıklamada bulundu. Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Ustaoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi: