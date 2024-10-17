Android Kullanıcıları Tehlikede: Banka Hesaplarını Ele Geçiren Truva Atı Keşfedildi!

Bir güvenlik tarafından yapılan araştırma sonucunda Android kullanıcılarını hedef alan bir truva atı keşfedildi. Geçtiğimiz yıllarda tespit edilen kötü amaçlı yazılımın yeni sürümü olan truva atı, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmeyi amaçlıyor.

Truva Atı, Banka Hesabını Nasıl Ele Geçirebiliyor?

İlk kez 2019 yılında tespit edilen Cerberus isimli truva atı, ekran dokunuşlarını algılayabilmesi nedeniyle telefon kullanıcıları için çok büyük bir tehdit olmuştu. Güvenlik firması Cyble Research tarafından yapılan araştırma sonucunda Cerberus'un yeni sürümü keşfedildi.

Yeni tespit edilen truva atı, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek için kullanıcı tarafından yapılan ekran dokunuşlarını kaydedebiliyor. Truva atı ayrıca ekran görüntülerini yakalamak ve bunları uzakta bulunan sunucuya göndermek için uzaktan ekran paylaşım teknolojisi VNC'yi (Sanal Ağ Bilgisayarı) kullanıyor.

Örneğin kötü amaçlı yazılım, internet üzerinden alışveriş yapılırken girilen kredi kartı numarası, kartın son kullanma tarihi ve güvenlik kodunu algılayıp bu bilgileri hacker'lara gönderiyor. Hatta zararlı yazılım, mobil bankacılık uygulamasına giriş yaparken kullandığınız bilgileri de ele geçirebiliyor.

Güvenlik firması aslında ilk etapta yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit ettiğini düşünmüştü ancak yaptığı analiz sonucunda kodların Cerberus'taki kodlara benzer olduğunu gözlemledi.