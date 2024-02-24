Banka Hesaplarınızı Tehlikeye Atan Beş Uygulama Keşfedildi: Derhal Kaldırın!

Thread Fabric'in belirttiğine göre Android telefonunuza yüklediyseniz hemen silmeniz gereken beş yeni Android uygulaması tespit edildi.

Bahsi geçen uygulamalar Google Play Store'dan an itibariyle kaldırılmış durumda ancak bu uygulamaları mağazadan kaldırılmadan önce yüklediyseniz, manuel olarak kaldırmadığınız sürece telefonunuzda kalmaya devam edecek.

Bahsi geçen yeni beş uygulama, geçen yaz ABD de dâhil olmak üzere çeşitli ülkelerde görülen Anatsa adlı bir bankacılık truva atı içeriyor.

Uygulamaların çalışma prensibi, bir kez telefonunuza girdiklerinde bir saldırganın siz farkında olmadan telefonunuzun kontrolünü ele geçirebilmesini sağlıyor. Saldırgan yalnızca kişisel verilerinize erişmekle kalmıyor, aynı zamanda bankacılık uygulamalarınızdan ödeme de yapabiliyor.

Söz konusu uygulamalar, Google tarafından mağazadan kaldırılmadan önce Kasım ayından bu yana 150.000 ila 200.000 kez indirilmiş durumda, bu da durumun vahimiyetinin ne denli büyük olduğunun göstergesi.

Bankacılık Truva Atı Tespit Edilen Uygulamalar

Phone Cleaner - File Explorer

PDF Viewer - File Explorer

PDF Reader - Viewer & Editor

Phone Cleaner: File Explorer

PDF Reader: File Manager

Android telefonunuzda bu uygulamalardan herhangi biri varsa, bunları derhâl kaldırmanız gerekiyor. Ayrıca bu uygulamalardan birine sahipseniz, çok geç olmadan bankacılık uygulamaların üzerinden hesap geçmişlerinizi kontrol etmeniz ve mümkünse şifrenizi değiştirmeniz tavsiye ediliyor.