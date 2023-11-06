Şaka Değil Gerçek: Barbenheimer Filmi Geliyor!
Barbie ve Oppenheimer filmlerinin konusunu ele alacak olan Barbenheimer filmi geliyor. İşte detaylar!
Barbie ve Oppenheimer'ın başarısının ardından şimdi de iki filmi bir araya getiren Barbenheimer filmi üzerinde çalışılıyor.
Yeni gelecek Barbenheimer filmi yazın en popüler iki filminin konusunu birleştirmeyi amaçlıyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre B-film ikonu Charles Band bu filmi çekecek isim.
Barbenheimer Filminin Konusu
Charles Band, Barbenheimer'ın konusunu şöyle detaylandırıyor:
Dolltopia adlı oyuncak bebek kasabasında yaşayan Dr. Bambi J Barbenheimer adlı bilim insanı bir oyuncak bebek, insanların oyuncak bebeklere davranışlarından rahatsız olur. Bu yüzden gerçek dünyayı dev bir nükleer bombayla patlatmak için bir göreve çıkar.
Charles, Barbie-Oppenheimer ikilisinin bir araya gelişinin büyük ilgi göreceğini söylerken, aynı zamanda bu iki filmin tuhaf birleşimi ve Barbie'nin havası ile Oppenheimer'ın karanlığının birleşimiyle eğlenmek için de önemli bir fırsat yakaladıklarını belirtiyor. Charles ayrıca kara mizahın da bu şekilde doğabildiğini söylüyor.
Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar
İnternet üzerinden dizi ve film izleyebilmenize olanak tanıyan çok sayıda platform yer alıyor. Peki, en iyi film ve dizi izleme uygulamaları neler? Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve listede yer alan hizmetlerden bir tanesine abone olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
Peki siz bu yeni parodi film hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR