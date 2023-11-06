Şaka Değil Gerçek: Barbenheimer Filmi Geliyor!

Barbie ve Oppenheimer'ın başarısının ardından şimdi de iki filmi bir araya getiren Barbenheimer filmi üzerinde çalışılıyor.

Yeni gelecek Barbenheimer filmi yazın en popüler iki filminin konusunu birleştirmeyi amaçlıyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre B-film ikonu Charles Band bu filmi çekecek isim.

Barbenheimer Filminin Konusu

Charles Band, Barbenheimer'ın konusunu şöyle detaylandırıyor:

Dolltopia adlı oyuncak bebek kasabasında yaşayan Dr. Bambi J Barbenheimer adlı bilim insanı bir oyuncak bebek, insanların oyuncak bebeklere davranışlarından rahatsız olur. Bu yüzden gerçek dünyayı dev bir nükleer bombayla patlatmak için bir göreve çıkar.

Charles, Barbie-Oppenheimer ikilisinin bir araya gelişinin büyük ilgi göreceğini söylerken, aynı zamanda bu iki filmin tuhaf birleşimi ve Barbie'nin havası ile Oppenheimer'ın karanlığının birleşimiyle eğlenmek için de önemli bir fırsat yakaladıklarını belirtiyor. Charles ayrıca kara mizahın da bu şekilde doğabildiğini söylüyor.

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