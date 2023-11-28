Margot Robbie'den Açıklama: Barbie 2 Geliyor mu?
Büyük rekorlar kıran Barbie filminin yıldızı ve yapımcısı Margot Robbie'den Barbie 2 filmine dair açıklama geldi. İşte detaylar!
Çıkışıyla gişede büyük başarıya imza atan 'Barbie'nin yıldızı ve yapımcısı Margot Robbie, geçtiğimiz günlerde bir devam filmi olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
Associated Press'e konuşan ve 2023'ün en çok hasılat yapan filminde Ryan Gosling ile birlikte rol alan Robbie, Barbienin başlangıçta bir devam filmi düşünülmeden hazırlandığını açıkladı.
"Barbie, Devam Filmi Düşünülerek Hazırlanmadı"
"Her şeyi buna kattığımızı düşünüyorum. Bunu bir üçleme ya da buna benzer bir şey olsun diye yapmadık.
Sanki Greta bu filme her şeyi kattı, bu yüzden bundan sonra ne olacağını hayal edemiyorum."
Barbie'nin dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek 2023'ün en çok gişe yapan filmi olmasına rağmen, Avustralyalı aktrisin devam filmi için pek de istekli olmadığı düşünülüyor.
Şaka Değil Gerçek: Barbenheimer Filmi Geliyor!
Barbie ve Oppenheimer'ın başarısının ardından şimdi de iki filmi bir araya getiren Barbenheimer filmi üzerinde çalışılıyor.
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