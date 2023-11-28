Margot Robbie'den Açıklama: Barbie 2 Geliyor mu?

Çıkışıyla gişede büyük başarıya imza atan 'Barbie'nin yıldızı ve yapımcısı Margot Robbie, geçtiğimiz günlerde bir devam filmi olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Associated Press'e konuşan ve 2023'ün en çok hasılat yapan filminde Ryan Gosling ile birlikte rol alan Robbie, Barbienin başlangıçta bir devam filmi düşünülmeden hazırlandığını açıkladı.

"Her şeyi buna kattığımızı düşünüyorum. Bunu bir üçleme ya da buna benzer bir şey olsun diye yapmadık.

Sanki Greta bu filme her şeyi kattı, bu yüzden bundan sonra ne olacağını hayal edemiyorum."