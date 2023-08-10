Barbie'den Bir Rekor Daha: Aileler Çocuklarına Barbie ve Ken İsmini Vermeyi Düşünüyor!

21 Temmuz'da vizyona giren Barbie hala ses getirmeye devam ediyor. Vizyon öncesinde sosyal medyada yapılan akımlar ve ses getiren reklamlar sonrasında tüm dünya neredeyse Barbie'ye kitlendi.

Pek çok kişinin severek izlediği ve memnun kaldığı filmin başarısının da devam ettiğini söyleyebiliriz. Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı film, ABD ve Kanada'da 351,4 milyon dolar hasılat elde etti. Bu da Barbie'nin günlük en az 20 milyon dolar kazandığı anlamına geliyor.

Warner Bros.'un tahminlerine göre film dünya genelinde 1,03 milyar dolar gibi bir hasılat elde etti.

Aileler Çocuklarına Barbie ve Ken İsmini Vermeyi Düşünüyor

Barbie'nin dünya genelindeki başarısı devam ederken internetteki arama sonuçlarına bakıldığı zaman bebek adı olarak yapılan aramalar Barbie'ye duyulan ilgiyi %603 gibi ciddi bir oranda yükseltti.

Popüler bebek isimlerini ve anlamları listelerinin yer aldığı Nameberry internet sitesinde yetkili olan kişiler, People dergisine verdikleri röportajda fragmanın ilk yayınlanmaya başladığı tarihten bugüne Barbie isminin aramalarının yüzde 603 arttığını belirtiyor.

Aynı şekilde verilerde Ken'in popülerliğinin de yükseldiği bilgisi paylaşılıyor. Nameberry'nin araştırmasına göre Ken'in aramaları ise fragman yayınlandığından bu yana yüzde 293 arttı. Anlaşılan o ki ebeveynler bu iki ismi çocuklarına vermeyi düşünüyor.

Nameberry Genel Yayın Yönetmeni Sophia Kihm şu açıklamalarda bulundu: "Barbie ve Ken ebeveynlerin ilgisini çekiyor ancak bu adların gerçekten kullanılacağı anlamına gelmiyor."

Bir farklı kaynak olan BabyNames.com ise yaptığı açıklamada Temmuz ayı içinde Barbie isminin aramalarında %300, Ken için yapılan aramaların ise %200 artış yaşandığını TMZ ile paylaştı.