Barbie Filtresi Viral Oldu: Nasıl Kullanılır?
Barbie filmi için oluşturulan filtre, sosyal medyada büyük patlama yaptı. Peki, nasıl kullanılacağını biliyor musunuz?
Margot Robbie ve Ryan Gosling gibi yıldızların yer aldığı Barbie filminden geçtiğimiz gün bir fragman yayınlandı. Kısa sürede internette yeniden popüler olan film için aynı zamanda Barbie filtre uygulaması tanıtıldı.
Barbie filtre uygulaması, filme özgü olarak üretilen afişler içerisine kendi fotoğrafınızı koymanıza olanak sağlıyor. Kısa sürede Twitter'da #barbie etiketi ile ünlü olan filtre, filme büyük popülerlik kazandırdı.
Barbie Filtresi Nasıl Yapılır?
Kendi Barbie afişinizi oluşturmak için tek yapmanız gereken, web sitesini ziyaret etmek. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
- Buraya tıklayarak Barbie Selfie Generator web sitesini ziyaret edin veya uygulama mağazasından aynı isimli uygulamayı indirin.
- Açılan sayfada aşağıya kaydırarak Start butonuna tıklayın.
- Ön kameranızı açarak fotoğraf çekin veya bir fotoğraf yükleyin.
- Yüklemee tamamlandığında sağ tarafta yer alan aşağı yukarı ve uzaklaştırma yakınlaştırma araçları ile istediğiniz en uygun konuma yüzünüzü yerleştirin.
- Kalem tuşuna tıklayarak resim üzerinde yer alan metni değiştirebilirsiniz.
YORUMLAR