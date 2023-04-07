Barbie Filtresi Viral Oldu: Nasıl Kullanılır?

Margot Robbie ve Ryan Gosling gibi yıldızların yer aldığı Barbie filminden geçtiğimiz gün bir fragman yayınlandı. Kısa sürede internette yeniden popüler olan film için aynı zamanda Barbie filtre uygulaması tanıtıldı.

Barbie filtre uygulaması, filme özgü olarak üretilen afişler içerisine kendi fotoğrafınızı koymanıza olanak sağlıyor. Kısa sürede Twitter'da #barbie etiketi ile ünlü olan filtre, filme büyük popülerlik kazandırdı.

Barbie Filtresi Nasıl Yapılır?

Kendi Barbie afişinizi oluşturmak için tek yapmanız gereken, web sitesini ziyaret etmek. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.