Margot Robbie'li Barbie Filminden Yeni Fragman Geldi

Popüler kültürün en önemli ögelerinden olan Barbie, yakın zamanda beyaz perdeye aktarılacak. The Wolf of Wallstreet ve I Tonya gibi filmlerle ünlü olan Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı film için yeni fragman yayınlandı.

Unutulmaz oyuncak bebek Barbie'nin dünyasını anlatacak olan filmde Ken rolünde ise Ryan Gosling yer alıyor.

İşte Barbie Filmi Fragmanı

Çıktığı ilk günden beri dünyanın en satan oyuncakları arasında yerini koruyan Barbie, başarılı kadın yönetmen Greta Gerwig'in yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılacak.

Filmin konusu henüz belli olmasa da Ken ve Barbie arasındaki ilişkiyi ve Barbie'nin dünyasını romantik komedi tarzında ele alması bekleniyor. Film, 21 Temmuz'da sinemalarda gösterime girecek.

Filmin oyuncu kadrosu ise şu şekilde: