Sosyal Medyada Tepki Büyüyor: Barbie Oscar’da İstenilen Dallarda Aday Gösterilmedi!

Barbie ve Oppenheimer ikilisi 2023 yazına damgasını vurdu. Geçtiğimiz Pazartesi günü duyurulan 96. Oscar adaylıklarında Barbie, 8 dalda aday gösterildi.

Oscar için adaylıklarda Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi’nin hiçe saydığı pek çok yapım oldu. Fakat bu yılki Barbie, sosyal medyanın epey dikkatini çekmeyi başardı.

Barbie’nin yapımcısı ve yönetmeni Greta Gerwig, yılın hiti olmakla kalmadı. Barbenheimer fenomeninin başarısıyla en iyi film dalında aday gösterilen ve gerçekleştirilmesi çok zor bir proje olarak görülen Barbie ile en iyi yönetmen dalında aday gösterilmedi.

Greta Gerwin ve Margot Robbie, Önemli Dallarda Aday Gösterilmedi

Ryan Gosling ve America Ferrera, yardımcı oyuncu dallarında adaylık kazanırken Margot Robbie, en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmedi. Gerwig ve Robbie'nin Oscar’ın önemli kategorilerinde aday gösterilmemesi ünlü isimler ve sosyal medyada tepkiyle sonuçlandı.

Ryan Gosling, Oscar'a aday gösterildikten sonraki açıklamasında Gerwig ve Robbie’nin aday gösterilmemesine tepkide bulundu. Gosling "Barbie olmadan Ken olmaz ve bu tarih yazan dünya çapında ünlü filmden en çok sorumlu olan iki kişi Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da Barbie filmi olmaz. Kendi kategorilerinde aday gösterilmedikleri için hayal kırıklığına uğradığımı söylemek hafif kalır.” dedi.

Ünlü korku yazarı Stephen King de 96. Oscar adaylarına karşı tepkiliydi. Ünlü yazar “Greta Gerwig'e adaylık yok mu? Bu gerçekten doğru olabilir mi? En iyi film dalında aday gösterildi. Kendi kendini yönetmedi arkadaşlar!” ifadeleriyle tepkisini verdi.

Sizce Barbie’nin en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu dallarında adaylık alamaması yanlış bir karar mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.