Barbie Furyası Otomotiv Sektörüne de Sıçradı!

Barbie'nin popülerliği, Birleşik Krallık'ta otomobil satışlarını etkiliyor. Telegraph gazetesi, "Barbiemania" furyası sayesinde pembe renkli otomobillerin satışlarında önemli bir artış yaşandığını bildirdi.

Motorlu Taşıt Üreticileri ve Satıcıları Derneği'nin (SMMT) verilerine göre, geçen yıl Birleşik Krallık'ta trafiğe 210 adet pembe renkli araç girdi. Bu rakam, 2022'de 122 olarak kaydedilmişti.

Bu değişim, pembe renkli araç satışlarında yüzde 72'lik bir artışa denk gelirken, 2022'de pembe renkli araç satışlarının son 13 yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

Motorlu Taşıt Üreticileri ve Satıcıları Derneği'nin raporlarına göre, geçtiğimiz yıl pembe renkli araçlar arasında en çok talep gören model Porsche 718 oldu. Alman otomobil üreticisinin bu modelinin başlangıç fiyatı 58 bin sterlin olarak kaydedildi.

Britanya menşeli araç ticaret platformu Auto Trader, kayıtlarında toplamda 257 adet pembe renkli aracın bulunduğunu belirtti ve bu araçların 150 tanesinin Fiat 500 modeline ait olduğunu duyurdu.

Barbie karakterini canlandıran Avustralyalı oyuncu Margot Robbie'nin kullandığı pembe renkli Chevrolet C1 Corvette, Barbie filmi sahnelerinde dikkat çeken unsurlardan biri oldu. Barbie'nin sevgilisi Ken'in aracın arka koltuğunda göründüğü sahneler de filmde yer alıyor.

Greta Gerwig tarafından yönetilen ve temmuz ayında vizyona giren Barbie filmi, dünya genelinde 1,5 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. Aynı dönemde gösterime giren Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" ile birlikte, bu iki film toplamda 2,5 milyar doların üzerinde gişe başarısı yakaladı.