HMD Global ve Mattel İş Birliği: Barbie Temalı Kapaklı Telefon Geliyor!

Zamanın en yaygın ve popüler telefon markasından biri olan Nokia'nın üreticisi HMD Global, yeni bir telefon tasarımı için çalışmalara başladı. MWC 2024'e hazır olmayan yeni akıllı telefonlarla birlikte şirket farklı bir yöne de geçiş yapıyor.

2016 yılında Nokia markasını lisanslayan ve o zamandan beri Nokia telefonları üretmeye devam eden HMD Global, hem giriş hem de orta segmente ait telefonlar üretmenin yanı sıra amiral gemisi telefon cihazlarını da kullanıcılarına sundu.

Bir süredir akıllı telefon sektöründe dikkat çeken bir üretim gerçekleştirmeyen şirket, 2023'ün ilk karlı yılı olmasından sonra yeni çalışmalara ve farklı işler yapmaya odaklandığını gösteriyor.

Barbie Temalı Kapaklı Telefonlar Geliyor

HMD'nin yakın dönemde 4 farklı projeye imza atacağı belirtildi. Bunlardan biri HMD Global markalı ilk telefonların üretilmesi, diğeri ise diğer şirketler adına telefon tasarlaması olacak. HMD etiketli telefonların da hazır olduğu ve yıl sonunda gösterileceğine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Projelerden en dikkat çekeni ise Mattel ve Barbie iş birliği. Yapılan yeni anlaşmalarla birlikte çok yakında barbie temalı kapaklı telefonları görebiliriz. Şirketin üçüncü projesi ise Nokia markalı cihaz üretimlerinin devam etmesi.

Bu 4 telefon da MWC'ye yetişmedi ve Temmuz ayından önce de göremeyeceğimiz bigisi aktarıldı. Gerçekleştirilen etkinliğim sloganı ise "Bu yaz ne yaptığımızı bilmiyorsunuz" oldu ve şirket cihazların bulanıklaştırılması görsellerini paylaştı.

2023'ün gişe rekorları kıran Barbie filminden yola çıkarak tasarlanan telefonların çocukları hedef alacağı ve onlar için kapaklı telefon üretileceği söyleniyor. Basın bülteninde şirketin açıklaması ise şu şekildeydi:

"Gerçek dünya maceralarına yönelik bu süper şık cihazla sonsuz ekran süresine elveda ve retro şıklığa merhaba deyin."

*Görseller için credit: PC Mag'den Eric Zeman*