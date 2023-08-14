Barbie, Warner Bros.'un En Yüksek Gişe Hasılatı Yapan İkinci Filmi Oldu! İlk Film Hangisi?

Başrolünü Margot Robbie'nin oynadığı Barbie filmi, vizyona girdiği günden beri izlenme rekorları kırıyor. Filmin popülaritesi o kadar arttı ki ünlü markalar bile konseptlerini pembe rengine bürüdü.

Pembe hamburgerler yapıldı, pembe kıyafetler üretildi, pembe partiler düzenlendi. Reklam stratejisi ve vizyondaki başarısı ile Barbie, son zamanların en çok konuşulan filmi oldu. Tüm bunların ardından film ile ilgili yeni bir haber daha geldi.

Barbie, dünyaca ünlü yayın şirketi Warner Bros.'un en yüksek gişe hasılatı yapan ikinci filmi oldu. Listenin başındaki isme bu kadar yaklaşmış olması seyircileri oldukça heyecanlandırdı.

Barbie, Harry Potter'ın Gişe Rekoruna Neredeyse Yaklaştı!

Barbie, şu ana kadar gişede kaldığı süre boyunca 1.183 milyar dolar hasılat yaptı. Bu demek oluyor ki film, Warner Bros.'ta en çok gişe hasılatı yapan filmler arasında ikinci sıraya yükseldi.

İlk sırada ise 1.342 milyar dolar gişe hasılatı ile Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 bulunuyor.

Barbie, Harry Potter'ın elinde tuttuğu rekordan yalnızca 160 milyar dolar geride. Eğer film birkaç hafta daha seyirciyi sinemalara çekmeyi başarabilirse belki de Harry Potter'ın rekorunu eline alabilir.

Listenin devamını merak ediyor musunuz? Warner Bros.'un en çok gişe hasılatı yapan ilk 5 filmi şu şekilde:

1- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (1.342 milyar dolar)

2- Barbie (1.183 milyar dolar)

3- Aquaman (1.143 milyar dolar)

4- The Dark Knight Rises (1.082 milyar dolar)

5- Joker (1.066 milyar dolar)

Bazı seyirciler Barbie'nin listede ikinci sıraya yerleşmesini olumlu karşıladı ve heyecanlarını sosyal medyada dile getirdi. Elbette olumlu yorumlar kadar olumsuz ve negatif yorumlar da yapıldı.

Siz Barbie filminin bu başarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.