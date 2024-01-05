Google'ın Yapay Zekası Bard'ın Advanced Sürümü Geliyor: Ücretli mi Olacak?

Yakın zamanda ortaya çıkan bir sızıntıya göre Bard'ın Advanced katmanı insanların beklediğinden daha erken gelebilir ve daha da önemlisi ücretsiz olmayacak.

Aslında bu bir "sızıntı" değil. Şirketin, web sitesinde herkesin bulabileceği bir dizi ipucu bıraktığı görülüyor. X'te geliştirici Bedros Pamboukian, Bard Advanced'in yakında piyasaya sürüleceğine işaret eden kod satırlarını bulduğunu paylaştı.

Bard Advanced Ücretli Olarak Kullanıma Sunulacak

İşin ilginç yanı bu keşif, güçlendirilmiş yapay zekânın Google One ile birlikte sunulacağını ve bir abonelik satın alırsanız üç aylık deneme süresinin bir parçası olarak deneyebileceğinizi ortaya koyuyor.

Google'ın en üst düzey Gemini Ultra modeli tarafından destekleneceği için Bard Advanced şimdiden heyecan yaratmış durumda. Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan bir duyuruda şirket, Gemini Ultra'nın "son derece karmaşık görevlerle başa çıkmak ve çok modlu girdileri kabul etmek" için tasarlandığını belirtmişti.

İnsanların erişim elde etmek için hangi Google One katmanını satın almaları gerekeceği veya Bard Advanced için yeni bir tane olup olmayacağı bilinmiyor. Keza her iki sızıntı da herhangi bir fiyat etiketi ortaya koymuyor.

Kullanıcıların muhtemelen Bard Advanced için çok fazla beklemesi gerekmeyecek. Doğrudan resmî web sitesi üzerinden kaynaklara erişim sağlandığından, resmî duyuru oldukça yakın olabilir.

Peki siz Bard Advanced'i bekliyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.