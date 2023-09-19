Google'ın Yapay Zekası Bard Artık Uygulamalarla Uyumlu! Ne Avantajlar Sağlıyor?

Google'ın yapay zekâsı Bard, bugün yapılan yeni duyuruya göre yeni yetenekler kazanıyor. Bahsi geçen yeni yetenekler, kullanıcıların Gmail, Dokümanlar, Drive, Haritalar, YouTube ve Google Uçuşlar ve Oteller'den toplanan bilgilere dayanarak yanıtlarını artık daha iyi kişiselleştirebilen Google'ın konuşma yapay zekâsıyla etkileşime girmeleri için yepyeni bir yolu içeriyor.

Bard'ı Kullanarak Neler Yapabilirsiniz?

Örneğin arkadaşlarınızla bir seyahat planlıyorsanız, Bard'dan e-postalarınızı incelemesini ve arkadaşlarınızın önerdiği tarihleri bulmasını, herkes için en uygun tarihi önermesini, uçuşlar ve otel rezervasyonları söz konusuysa gerçek zamanlı bilgilere bakmasını, Google Haritalar'da buluşma yerine yol tarifi göstermesini ve o yerde yapılacak şeyler için YouTube videoları önermesini isteyebileceksiniz. Hatta Bard'dan Drive veya Gmail'inizde belirli dosyaları aramasını ve talimatlarınıza göre değiştirmesini istemek de mümkün.

Google, Bard uzantılarını kullanırsanız Gmail, Dökümanlar ve Drive'daki içeriğinizin başkaları tarafından görülmeyeceğini, Bard tarafından size reklam göstermek için kullanılmayacağını veya Bard modelini eğitmek için kullanılmayacağını söylüyor. Kullanıcılar, bu uzantıları nasıl kullanacaklarına karar vermelerine veya istedikleri zaman kapatmalarına yardımcı olacak gizlilik ayarlarına erişebilecekler.

Bard ile Sohbetlerinizi Başkalarına Gönderebileceksiniz

Ayrıca, bir kişi herkese açık bir bağlantı aracılığıyla sizinle bir Bard sohbeti paylaştığında, bu sohbete devam edebilecek ve Bard'a konuyla ilgili ek sorular sorabileceksiniz.

Google, tüm bu yeni özelliklerin PaLM 2 büyük dil modeli sayesinde mümkün olduğunu ve şirketin Bard'ın yanıtlarının kalitesini ve doğruluğunu artırma çabalarının bir parçası olduğunu söylüyor.

Peki siz Bard hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.