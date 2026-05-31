Uzun Kullanımda Rahat Ettiren Kulaklık Tanıtıldı! Çeviri Yapabiliyor

Black Shark, mevcut kulaklık modellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Phoenix Ear Clip Pro olarak adlandırılan model, Açık kulak tasarımına sahip olan cihaz, oyun oynayan, müzik dinleyen ve film ya da dizi seyredenler için ses kalitesini optimize eden modlarla birlikte geliyor.

Black Shark Phoenix Ear Clip Pro'nun Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Kulaklıkların her biri 9 saat, şarj kutusuyla toplam 30 saat

IPX5 suya dayanıklılık (ter ve hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı) Çift Cihaz Arasında Geçiş Desteği: Mevcut

Mevcut Sürücü: 13 mm titanyum kaplamalı sürücü

13 mm titanyum kaplamalı sürücü Bluetooth: 6.0

6.0 Ses modları: Oyun, müzik ve sinema

6.0 Ses modları: Oyun, müzik ve sinema

Destekliyor Ağırlık: Kulaklıkların her biri 5 gram

Destekliyor Ağırlık: Kulaklıkların her biri 5 gram

Black Shark Phoenix Ear Clip Pro Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Black Shark Phoenix Ear Clip Pro, 13 mm titanyum kaplamalı sürücülerle birlikte geliyor. Büyük sürücü sayesinde ses daha güçlü şekilde gelecektir. Özellikle basların yoğunlaştığı düşük frekanslar daha belirgin şekilde hissedilecektir. Titanyum kaplama sayesindeyse ses daha temiz şekilde verilecektir.

Diğer yandan LHDC 5.0 sayesinde ses kayıpsız ve net şekilde ulaşacaktır. Bu arada cihaz, oyun, sinema ve müzik için özel modlarla geliyor. Bu modların her biri ses kalitesinde önemli iyileştirmeler yapıyor. Örneğin oyun modunda gecime süresi düşecektir. Sinema modunda ise filme daha iyi odaklanmak için daha ses geniş bir alandan gelecektir.

Black Shark Phoenix Ear Clip Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri 9 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre 30 saati buluyor. Çoğu kişinin tüm gün boyunca kulaklık takmadığını, arada sırada şarj kutusuna koyduğunu göz önüne alırsak kulaklıkların pil ömrünün oldukça uzun bir süre gidebileceğini söylemek mümkün.

Black Shark Phoenix Ear Clip Pro Çeviri Yapabiliyor mu?

Cihaz, yapay zeka destekli çeviri özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde yabancı dilde konuşan bir kişi ile konuşurken herhangi bir iletişim sorunu yaşanmayacaktır. Gerçek zamanlı çeviri desteği sunması da yabancı ülkelere seyahat edildiğinde o ülkede yaygın olarak kullanılan dili bilme gereksinimini ortadan kaldıracaktır.

Black Shark Phoenix Ear Clip Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Black Shark Phoenix Ear Clip Pro için 369 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 505 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle beraber fiyatı 4 bin TL'ye ulaşabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama olmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Black Shark Phoenix Ear Clip Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Black Shark'ın şu an birçok kulaklık modeli Türkiye'de resmî distribütör aracılığıyla satılıyor. Bunlara örnek olarak Black Shark T11 ve Black Shark V2'yi verebiliriz. Bunları göz önünde bulunduracak olursak yeni kulaklığın da Türkiye'ye getirilme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki konu ile ilgili henüz açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Açık kulak tasarımlı kulaklıkları her ne kadar kullanmayı tercih etmesem de bir süre denedim ve genel olarak rahat bir kullanım imkânı sunduğunu söyleyebilirim. Black Shark Phoenix Ear Clip Pro da aynı tasarıma sahip. Bu tip kulaklıklarda gürültü engelleme özelliği beklememeniz gerekiyor. Yürürken hâlâ çevreden gelen sesleri duyarsınız, kulağınızı tam kapatmaz.

Diğer yandan müzik dinlerken o basları çok net şekilde hissedemezsiniz, kulak içi modellere göre daha hafif kalır. Açık hava aktiviteleri ile uğraşıyorsanız, her sabah düzenli olarak koşu yapıyorsanız sizin için ideal olabileceğini söyleyebilirim. Dış mekânda yapılan aktiviteler için bu kulaklığı, basların çok güçlü geleceği şekilde müzik dinlemek için kulak içi kulaklık tercih edebilirsiniz.