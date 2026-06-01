OnePlus'tan Şarj Aletinin Yerini Unutturacak Telefon Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus, yakında Turbo 6X Pro adlı yeni telefonunu kullanıcılara sunacak. Hatırlanacağı üzere modelin fiyat etiketi daha önce sızdırılmıştı. Son gelişmeler ise OnePlus Turbo 6X Pro'nun tasarımını ortaya koyuyor. Peki bu akıllı telefon nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

OnePlus Turbo 6X Pro Nasıl Görünecek?

OnePlus Turbo 6X Pro kısa bir süre önce PYR110 model numarasıyla TENAA veritabanında göründü. Bu gelişme akıllı telefonun tasarımını doğruluyor. Listeye baktığımızda cihazın arka panelinde oval kare bir kamera modülünün yer aldığını görüyoruz. Önde ise bizleri ince çerçevelere sahip delikli bir ekranın karşıladığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte görseller modelin renk seçeneklerinden birisinin mor olduğunu gösteriyor.

OnePlus Turbo 6X Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci : Snapdragon 7s Gen 4

: Snapdragon 7s Gen 4 Arka Kamera: 50 + 8 megapiksel

50 + 8 megapiksel Ön Kamera: 16 megapiksel

16 megapiksel Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69X sertifikası

OnePlus Turbo 6X Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Turbo 6X Pro'da 6,78 inç boyutlarında AMOLED bir ekran bulunacak. Kullanıcılar AMOLED teknolojisi sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebilecek. Bununla birlikte 1.5K çözünürlüğü ve 144Hz yenileme hızlarını destekleyecek. Bu da ekranın gayet akıcı bir şekilde çalışacağı ve aynı zamanda içerikleri keskin ve net bir şekilde göstereceği şeklinde yorumlanabilir.

OnePlus Turbo 6X Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisine yer verilecek. Bu donanım halihazırda POCO M8 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro+ gibi modellerde karşımıza çıkıyor. Ayrıca, 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 5 nm veya daha eski donanımlara kıyasla daha hızlı çalıştığı, daha az güç tükettiği ve daha az ısındığı şeklinde yorumlanabilir.

İşlemci Genshin Impact'i 50 FPS ve Zenless Zone Zero'yu 30-40 FPS arasında çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların kaliteli bir oyun deneyimi için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yani telefon mobildeki oyunların çoğunun en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabilecek.

OnePlus Turbo 6X Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonun 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörlerine sahip olması bekleniyor. Burada ultra geniş açı sensörünün fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırmanıza yaradığını belirtelim. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alacak.

OnePlus Turbo 6X Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'tan şu ana dek Turbo 6X Pro'nun tanıtımıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak son sızıntılar akıllı telefonun bu ay veya en geç temmuzda tanıtılabileceği yönünde. Bunun dışında marka ülkemizde OnePlus 15R ve OnePlus 15 gibi modellerin satışını yapıyor. Ancak Turbo 6X Pro biraz daha ara model olduğu için ülkemizde satışa çıkma ihtimali düşük. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklememiz daha doğru olacaktır.

OnePlus Turbo 6X Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kısa süre önce sızdırılan bilgilere göre OnePlus Turbo 6X Pro'nun başlangıç fiyatı 1000 yuan (6.789 TL) civarında olacak. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 12.857 TL'ye karşılık geliyor. Ancak bunların bir sızıntı olduğunu ve cihazın daha farklı bir fiyatla satışa çıkabileceğini de unutmayın.

Editörün Yorumu

OnePlus Turbo 6X Pro eğer iddia edildiği gibi 1000 yuan (6.789 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olursa kapış kapış gider diye düşünüyorum. Zira bu fiyat seviyesinde böylesine güçlü özelliklere sahip bir telefon bulmak bence çok zor. Özellikle 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED ekranı, Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi ve 8.000 mAh bataryası kullanıcıları fazlasıyla memnun edecektir diyebilirim.