Çeviri Özellikli ve Uygun Fiyatlı Baseus MC2 Kulaklık Satışta! 60 Saat Pil Ömrü Var

Dil bariyerlerini ortadan kaldıran yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri özelliğiyle dikkat çeken Baseus MC2 tanıtıldı. Tasarımı, 60 saate varan pil ömrü ve segmentindeki rakiplerine kıyasla sunduğu uygun fiyat etiketiyle bu yeni cihaz teknoloji severlerin dikkatini çekiyor.

Baseus MC2 Özellikleri Neler?

Ses Kodeksi : LDAC

: LDAC Pil Ömrü : 60 Saat

: 60 Saat Hızlı Şarj : 2 saate kadar maksimum şarj

: 2 saate kadar maksimum şarj Sertifikalar : IP67

: IP67 Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Var

Baseus MC2 Tasarımı Nasıl?

Baseus MC2'nin tasarım tarafında en dikkat çeken yönü Cloud Airbag 2.0 yastıklama sistemi. Kulaklık bu sistemle kulak yapınıza tam oturuyor. Cihazın şekli ise açık kulaklıklarda görmeye alıştığımız "C" formuna sahip. Kulaklık materyal olarak nikel-titanyum alaşıma sahip. Bu esnek alışım sayesinde cihaz, uzun süreli kullanımlarda oluşan yorgunluk hissini ortadan kaldırıyor.

MC2 ayrıca 5.1 gram ağırlığındaki her bir kulaklık parçasıyla, kulağa uygulanan basıncı dört eşit noktaya dağıtan özel bir iskelete sahip. Bu iskelet sayesinde koşu, zıplama veya tempolu antrenmanlar sırasında cihaz kulağınızdan kesinlikle kaymıyor veya düşmüyor.

Günlük kullanımı kolaylaştırmak adına da cihazın dış yüzeylerine hassas dokunmatik kontroller yerleştirilmiş. Böylece telefonunuzu cebinizden çıkarmadan sadece küçük dokunuşlarla çalan müziği durdurabilir, ses seviyesini ayarlayabilir veya gelen telefon çağrılarını yanıtlayıp sonlandırabilirsiniz.

Baseus MC2 Ses Özellikleri Neler?

Baseus MC2'nin ses tarafında ise üçlü manyetik devre sürücüsü ve altın mikroristalin diyafram görev yapıyor. Cihazdaki bu altyapı LDAC kodek desteğiyle de birleşince kullanıcılara stüdyo kalitesinde yüksek çözünürlüklü eksiksiz bir ses aktarımı sağlanıyor.

LDAC teknolojisinin sağladığı bu yüksek ses aktarımı, standart kulaklıklarda duyulmayan ince detayların fark edilmesini sağlıyor. Müzikseverler, arka plandaki vokalleri ve enstrümanları sanki aynı odadaymış gibi çok daha temiz ve doğal bir şekilde duyabiliyor.

Kulaklıkda kullanılan bu teknolojiye rağmen, cihazın açık yapısı sebebiyle ses sızıntısını ve dinleme kalitesinde yaşanacak kaybı akıllara getirebilir. Ancak şirket, bu sorunu Baseus MC2'de kullandığı çok yönlü ses teknolojisiyle çözdüğünü iddia ediyor. SuperBass 3.0 yazılımıyla da desteklenen bu teknoloji, çevrenizdekileri rahatsız etmeden size son derece kaliteli bir müzik dinleme zevki vaat ediyor.

Baseus MC2'nin Kullanım Süresi ve Batarya Kapasitesi Nasıl?

Cihaz, ses kalitesinde olduğu gibi pil ömrü konusunda da piyadaki rakiplerinin önüne geçmiş. Sadece kulaklıklar tek şarjla tek şarjla tam 13 saat kesintisiz müzik deneyimi sunuyor. Kulaklık şarj kutusu ile birlikte kullanıldığında ise 60 saate kadar ulaşıyor.

Baseus MC2'nin 600 mAh kapasiteli şarj kutusu, Type-C üzerinden yüksek hızlı şarj özelliğine de sahip. Şarj kutusu, sadece 10 dakikalık şarjla 3 saatlik dinleme süresi sunuyor. Tamamen bataryayı doldurmak ise yalnızca iki saat sürüyor.

Baseus MC2'nin Mikrofon Özellikleri Neler?

Baseus MC2, dört adet mikrofona sahip. Ayrıca mikrofonlar, yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği ile rüzgarlı havalarda bile telefon görüşmelerinde sesinizi karşıya net bir şekilde iletiyor.

Baseus MC2'nin Akıllı Özellikleri Neler?

Baseus MC'nin dikkat çeken akıllı özelliklere sahip. Bunlarda en öne çıkanı ise yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri özelliği. Bu özellik sayesinde dil bariyerleri ortadan kalkıyor. Ayrıca kulaklık aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilme özelliğine sahip. Bu akıllı özellikler, özellikle ofis çalışanları ve sık seyahat edenler için büyük kolaylık vaat ediyor.

Baseus MC2'nin Dayanıklılık Özellikleri Neler?

Cihaz, dayanıklılık tarafında ise IP67 sertifikasına sahip. Bu sertifika, kulaklığı toza ve suya karşıy koruyor. Böylece cihazı yağmurlu havalarda veya çok terlediğiniz yoğun antrenmanlarda güvenle kullanabiliyorsunuz.

Baseus MC2'nin Renk Seçenekleri Neler?

Baseus MC2, bulut beyazı, obsidyen siyahı ve Tahiti grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

Baseus MC2 Türkiye'ye Gelecek mi?

Baseus MC2, şu an için yalnızca Çin pazarında satışa sunuldu. Firma tarafından cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak cihazın önümüzdeki günlerde küresel pazara sunulucağının duyurulması sebebiyle Baseus MC2'nin Türkiye'de de satışa çıkacağını düşünüyoruz.

Baseus MC2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Baseus MC2, Çin'de 349 yuan ( yaklaşık 51 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da yaklaşık 2 bin 294 TL'ye tekabül ediyor. Eğer cihaz Türkiye'de satışa sunulursa, ek vergilerle birlikte fiyatının 4-5 bin TL arasında olacağını tahmin ediyoruz.

Editörün Yorumu

Baseus MC2, açık yapısı nedeniyle bana uygun olmasa da kulak içi kulaklıklardan rahatsız olan ve farklı bir kulaklık arayanlar için güzel bir seçenek olacağını düşünüyorum. Cihazın LDAC ses kodeksi ve 60 saatlik pil ömrü, 51 dolarlık fiyatıyla birleştiğinde kulaklık tam bir fiyat/performans ürününe dönüşüyor. Eğer kulak içi kulaklıklardan sıkıldaysanız ve kulaklığınızı yenilemeye düşünüyorsanız MC2'nin Türkiye pazarına girişini beklemenizi tavsiye ederim. Cihazın pazardaki rakiplerinin yüksek fiyat etiketleri göz önüne aldındağında, bu bekleyiş sizi ciddi bir masraftan kurtarabilir.