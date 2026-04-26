Şarjı 22 Saat Gidecek! Galaxy Book 6 Edge Özellikleri Ortaya Çıktı

Bilindiği üzere Samsung, yalnızca akıllı telefon üretimiyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar pazarında da faaliyet gösteriyor. Şirket bu kapsamda şubat ayında Galaxy Book 6 serisini tanıttı. Standart, Pro ve Ultra olmak üzere üç modelden oluşan seride Edge versiyonu eksikti. Son olarak yakında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Book 6 Edge modelinin teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Ayrıca tasarımı da gözler önüne serildi. İşte tüm bilmeniz gerekenler!

Samsung Galaxy Book 6 Edge Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 16 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2880 x 1800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Parlaklığı: 500 nit

Ekran Özelliği: Mat kaplama (yansıma azaltıcı)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 CPU: 18 çekirdek (12 ana + 6 performans) GPU: Adreno X2-90

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Batarya: 61.8 kWh - 22 saate kadar

İşletim Sistemi: Windows 11

Wi-Fi: Wi-Fi 7

Bluetooth: Bluetooth 5.4

Bağlantı Noktaları: 2x USB Type-C 4.0, 1x USB Type-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, 3.5 mm kulaklık girişi

Kart Yuvası: microSD

Ağırlık: 1,55 kg

Kalınlık: 12,3 mm

Samsung Galaxy Book 6 Edge'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung Galaxy Book 6 Edge, Alman bir elektronik ürün satıcısının web sitesinde yanlışlıkla listelendi. Böylece modelin teknik özellikleri ve fiyatı gün yüzüne çıkmış oldu. Yer alan bilgilere göre Galaxy Book 6 Edge, 16 inç büyüklüğnüde AMOLED ekrana sahip olacak. Bu panel 2880 x 1800 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak.

Ekran, yüksek çözünürlüğü ve yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim sunacakken, aynı zamanda mat kaplamaya da sahip olacak. Bu sayede ışık ve güneş altında oluşan yansımalar büyük ölçüde engellenecek. Böylelikle özellikle dış mekanda ekranın daha rahat görünmesini sağlayacak ve ayna gibi yansıma sorununa bir çözüm sunacak.

Samsung Galaxy Book 6 Edge'in İşlemcisi Ne Olacak?

Kaynağa göre Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışacak Galaxy Book 6 Edge, Qualcomm imzalı Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 işlemcisinden güç alacak. 3 nm üretim sürecinden geçen bu yonga seti; 12 adet prime ve 6 adet performans çekirdeğinden oluşuyor. Prime çekirdekler 4,7 GHz, performans çekirdekleri ise 3,4 GHz hızında çalışıyor. Bununla birlikte işlemcinin grafik birimiyse Adreno X2-90.

Bu özellikler sayesinde daha düşük güç tüketimine rağmen yüksek performans sunan yonga seti, 80 TOPS seviyesinde NPU performansına sahip. 80 TOPS, bir işlemcinin yapay zekâ işlemlerini ne kadar hızlı gerçekleştirebildiğini ifade eder. 1 TOPS saniyede 1 trilyon işlem anlamına gelirken, 80 TOPS ise saniyede 80 trilyon işlem yapabilmesi demektir.

Bu da görüntüleri anlık olarak analiz edebilmesi, sesi hızlıca metne çevirebilmesi, yapay zekâ destekli fotoğraf ve video düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilmesi ve büyük dil modellerini çalıştırabilmesi anlamına geliyor.

Kısacası yapay zekâ uygulamalarının internet bağlantısına ihtiyaç duymadan doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılabilmesini mümkün kılıyor. Tabii bildiğiniz üzere bu gibi işler yüksek performans istiyor. Bilgisayarın soğutma sisteminin bu performansa karşı yeterli olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Samsung Galaxy Book 6 Edge'in RAM ve Depolama Kapasitesi Kaç Olacak?

Samsung Galaxy Book 6 Edge'in 16 GB RAM; 512 GB depolama alanı sunacağı söyleniyor. Görünüşe göre günlük kullanım için yeterli performans ve depolama alanına sahip olacak.

Samsung Galaxy Book 6 Edge'in Bataryası Kaç Saat Gidecek?

Bildiğiniz üzere dizüstü bilgisayarlarda pil ömrü oldukça önemli bir kriter. Bu noktada Apple’ın MacBook modelleri, başarılı performansları ile öne çıkıyor. Samsung Galaxy Book 6 Edge’in de 22 saate kadar kullanım sunacağı belirtiliyor. Bu da cihazın uzun süre şarj aletine ihtiyaç duymadan kullanılabileceğini gösteriyor. Özellikle dışarıda çalışan kullanıcılar için büyük fayda sağlayacaktır.

Samsung Galaxy Book 6 Edge'in Bağlantı Özellikleri Neler Olacak?

Samsung Galaxy Book 6 Edge, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği sunacak. Bağlantı noktalarına baktığımızda ise iki adet USB Type-C 4, bir adet USB Type-A 3.2 Gen 2, bir adet HDMI 2.1 ve 3.5 mm kulaklık girişine yer verileceğini görüyoruz. Bu da cihazın bağlantı bakımından oldukça yeterli olacağını gösteriyor. Zira günümüzde elektronik ürünlerin büyük çoğunluğu USB Type-C ile geliyor.

Samsung Galaxy Book 6 Edge’in Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy Book 6 Edge, ince ve hafif bir gövdeye sahip olacak. İddiaya göre dizüstü bilgisayar 12,3 mm kalınlığında ve 1,55 kilogram ağırlığında olacak. Bu da cihazın oldukça taşınabilir olacağını gösteriyor. Tasarım tarafına baktığımızda ise sade ve şık bir görünüm dikkat çekiyor. Arka kasada Samsung logosu yer alırken, genel olarak minimal çizgiler taşıdığını görüyoruz.

Klavyeye baktığımızda ise numpad tuşlarının bulunmaması gözden kaçmıyor. Bu tuşlar özellikle sıkça veri girişi yapan kullanıcılar için önemli olduğundan bu noktada cihazın bir eksi yönü olduğu söylenebilir. Öte yandan touchpad yani dokunmatik yüzeyin oldukça geniş olması da bir artı yönü.

Samsung Galaxy Book 6 Edge Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Alman platformda yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy Book 6 Edge’in başlangıç fiyatı 2.199 euro olarak görünüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Book 6 1.749,99 dolar, Galaxy Book 6 Pro 2.199,99 dolar, Galaxy Book 6 Ultra ise 2.899,99 dolar fiyatla satışa sunulmuştu.

Galaxy Book 6 Edge ile Galaxy Book 6 Pro’nun aynı fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bu gayet normal. Zira Edge modeli Intel yerine Snapdragon işlemci kullanıyor. Ayrıca teknik olarak standart bir model değil. Daha ince, daha hafif ve uzun pil ömrü sunmaya odaklanan premium bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Book 6 Edge Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, Galaxy Book 6 Edge modelini ne zaman tanıtacağını henüz açıklamadı. Yani ortada resmi bir tarih bulunmuyor. Ancak mevcut beklentiler, 2026’nın son çeyreğini işaret ediyor. Yani biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Book 6 Edge, Türkiye'de Satılır mı?

Samsung bugüne kadar hiçbir Galaxy Book modelini Türkiye’de satışa sunmadı. Bu nedenle Galaxy Book 6 Edge’in de ülkemizde piyasaya sürülme ihtimali oldukça düşük görünüyor. Olası bir satış durumunda ise fiyatı, vergiler ile birlikte yaklaşık 90 bin TL seviyelerinde olabilir.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Book 6 Edge’in piyasaya sürüldüğünde büyük ilgiyle karşılanacağını düşünüyorum. Özellikle sade ve incelik sunan tasarımı oldukça dikkat çekici görünüyor. Numpad eksikliği bazı kullanıcılar için dezavantaj olsa da Snapdragon X2 Elite işlemci sayesinde sunacağı yüksek performans bu açığı kapatabilir. Ayrıca uzun pil ömrü ile ev dışında kullanıldığında da şarj etmeyi akla getirmeyecek. Pek sanmıyorum ama umarım Türkiye'de de satılır.