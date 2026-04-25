Tofaş Üretimi Opel Vivaro Satışa Çıktı: 0 Faizli Kredi!
Yerli üretim Opel Vivaro Kamyonet bugün itibariyle satışa sunuldu. Yerli üretim ticari araç pek çok KOBİ için avantajlı çözümler sunuyor. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Opel Vivaro Kamyonet, Türkiye’de Tofaş üretimi olarak satışa sunuldu.
- Lansman fiyatı 1.715.000 TL olarak açıklandı ve 0 faiz kredi seçeneği sunuluyor.
- Model, 2.2 litre dizel motor ve 150 HP güç ile geliyor. Bu motora 6 ileri manuel şanzıman eşlik ediyor.
Türkiye’de hafif ticari araç pazarında rekabet hız kesmeden devam ederken Opel’in yeni hamlesi dikkat çekti. Yerli üretim olarak banttan indirilen yeni Opel Vivaro Kamyonet resmi olarak satışa sunuldu. Tofaş tarafından Türkiye’de üretilen model hem fiyatlandırma hem de sunduğu finansman seçenekleriyle doğrudan ticari kullanıcıları hedef alıyor. İşte detaylar...
Opel Vivaro Kamyonet Fiyatı Ne Kadar?
Yeni Opel Vivaro Kamyonet Türkiye’de "2.2 150 HP Dizel MT6 Edition" versiyonuyla satışa sunuluyor. Model için belirlenen lansman fiyatı 1 milyon 715 TL seviyesinde. Opel, lansman dönemine özel olarak dikkat çeken kampanyalar da sunuyor:
- 750 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz kredi
- 1 milyon 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,66 faizli kredi
- Kredi kullanmayanlar için 80 bin TL nakit indirim
- Lansmana özel tüm opsiyonlar ücretsiz
Bu kampanya paketi, özellikle ticari araç almayı düşünen kullanıcılar için ciddi bir avantaj sağlıyor.
Opel Vivaro Kamyonet Teknik Özellikleri Neler
?
Yeni Vivaro Kamyonet iş odaklı kullanım için geliştirilen bir model olarak öne çıkıyor. Sağlam şasi yapısı ve optimize edilmiş kasa ölçüleri sayesinde hem şehir içi hem de şehirler arası kullanımda verimlilik sunmayı hedefliyor.
Modelde:
- Geniş ve kullanışlı yükleme alanı
- Pratik erişim çözümleri
- Günlük iş süreçlerini kolaylaştıran ergonomik yapı
gibi detaylar ön plana çıkıyor. Bu da aracı esnaf ve KOBİ’ler için doğrudan bir çözüm haline getiriyor. Türkiye’de satışa sunulan versiyon tek motor seçeneğiyle geliyor:
- 2.2 litre dizel motor
- 150 beygir güç
- 6 ileri manuel şanzıman
Bu kombinasyon, yük taşımaya uygun performans ile yakıt verimliliğini dengeli şekilde sunmayı amaçlıyor.
Editörün Yorumu
Opel’in Vivaro Kamyonet hamlesi, Türkiye pazarı için stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir. Tofaş üretimi olması, modelin güven ve maliyet avantajı açısından öne çıkmasını sağlıyor. Lansman kampanyalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadede pazarda önemli bir yer edinmesi sürpriz olmayacaktır.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...