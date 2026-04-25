Tofaş Üretimi Opel Vivaro Satışa Çıktı: 0 Faizli Kredi!

Türkiye’de hafif ticari araç pazarında rekabet hız kesmeden devam ederken Opel’in yeni hamlesi dikkat çekti. Yerli üretim olarak banttan indirilen yeni Opel Vivaro Kamyonet resmi olarak satışa sunuldu. Tofaş tarafından Türkiye’de üretilen model hem fiyatlandırma hem de sunduğu finansman seçenekleriyle doğrudan ticari kullanıcıları hedef alıyor. İşte detaylar...

Opel Vivaro Kamyonet Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Opel Vivaro Kamyonet Türkiye’de "2.2 150 HP Dizel MT6 Edition" versiyonuyla satışa sunuluyor. Model için belirlenen lansman fiyatı 1 milyon 715 TL seviyesinde. Opel, lansman dönemine özel olarak dikkat çeken kampanyalar da sunuyor:

750 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz kredi

1 milyon 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,66 faizli kredi

Kredi kullanmayanlar için 80 bin TL nakit indirim

Lansmana özel tüm opsiyonlar ücretsiz

Bu kampanya paketi, özellikle ticari araç almayı düşünen kullanıcılar için ciddi bir avantaj sağlıyor.

Opel Vivaro Kamyonet Teknik Özellikleri Neler

?

Yeni Vivaro Kamyonet iş odaklı kullanım için geliştirilen bir model olarak öne çıkıyor. Sağlam şasi yapısı ve optimize edilmiş kasa ölçüleri sayesinde hem şehir içi hem de şehirler arası kullanımda verimlilik sunmayı hedefliyor.

Modelde:

Geniş ve kullanışlı yükleme alanı

Pratik erişim çözümleri

Günlük iş süreçlerini kolaylaştıran ergonomik yapı

gibi detaylar ön plana çıkıyor. Bu da aracı esnaf ve KOBİ’ler için doğrudan bir çözüm haline getiriyor. Türkiye’de satışa sunulan versiyon tek motor seçeneğiyle geliyor:

2.2 litre dizel motor

150 beygir güç

6 ileri manuel şanzıman

Bu kombinasyon, yük taşımaya uygun performans ile yakıt verimliliğini dengeli şekilde sunmayı amaçlıyor.

Editörün Yorumu

Opel’in Vivaro Kamyonet hamlesi, Türkiye pazarı için stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir. Tofaş üretimi olması, modelin güven ve maliyet avantajı açısından öne çıkmasını sağlıyor. Lansman kampanyalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadede pazarda önemli bir yer edinmesi sürpriz olmayacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...