Çeviri Yapabilen Kulaklık Satışa Çıktı! 36 Saat Pil Ömrü Var

Ses teknolojileri alanında adını duymaya başladığımız TOZO, merakla beklenen kulaklığı Open X2 Pro'yu tanıttı. Dünyanın ilk yapay zeka destekli kulaklığı sloganıyla tanıtılan cihaz, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

TOZO Open X2 Pro Özellikleri Neler?

Sürücü : 15.4 mm sürücüler

: 15.4 mm sürücüler Ses Kodeksleri : LDAC / SBC / AAC

: LDAC / SBC / AAC Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) : Var

: Var Pil Ömrü : 9 Saat

: 9 Saat Hızlı Şarj: 2 saate maksimum şarj

TOZO Open X2 Pro'nun Ses Kalitesi Nasıl?

Ses performansı tarafında TOZO Open X2 Pro, 15.4 mm boyutunda sürücülerle geliyor. Kulaklık bu güçlü sürücüler sayesinde derin baslar, net orta sesler ve oldukça keskin tizler arasında mükemmel bir akustik denge sağlıyor.

Diğer yandan kulaklıklar 990 kbps aktarım hızına ulaşabilen LDAC ses kodeksine sahip. Ayrıca Open X2 Pro , Hi-Res Audio Wireless sertifikası sayesinde, uyumlu cihazlarda tamamen kayıpsız ve yüksek kaliteli bir müzik deneyimi sunuyor.

Cihazın sunduğu dikket çeken bir diğer özellik ise 360 derece kafa takibi yapabilen dinamik uzamsal ses teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde, kulaklıklardan gelen sesi dört bir yandan duyuyormuş gibi hissediyorsunuz. Özellikle oyunlarda ve aksiyon filmlerinde bu özellik güzel bir deneyim sağlayabilir.

Open X2 Pro'nun ses kalitesi tarafındaki özellikler sadece bunlarla sınırlı değil. Kulaklık, daha fazla ses aralığı sunan Origix Pro ve bass ayarları için kullanılan Bass+ teknolojisini kullanılmış. Bu teknoljiler kulaklığın ses kalitesini üst seviyeye çıkararak, kullanıcılara pürüzsüz bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca kulaklığın, müzik zevkinize göre sesi tamamen kişiselleştirebilmeniz için gelişmiş ce özelleştirilebilir EQ ayarları da kullanıcılara standart olarak sunuluyor.

TOZO Open X2 Pro'nun Akıllı Şarj Kutusunun Özellikleri Neler?

Günümüz kulaklık teknolojilerinde yenilikler almış başına giderken bundan şarj kutuları da nasibini aldı. TOZO'da Open X2 Pro kulaklıklarının şarj kutusundan yeni teknolojilerden yararlanmış. Kulaklığın şarj kutusunda 1.75 inç büyüklüğünde ultra-HD dokunamatik bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar, bu ekran üzerinden ses seviyesini, dinleme modlarını ve ekolayzır ayarlarını pratik bir şekilde ayarlayabiliyor.

Kulaklığın dokunmatik ekranlı şarj kutusu aynı zamanda, kaybolan kulaklıkları bulma gibi pratik işlevlere de sahip. Ayrıca şarj kutusu yapay zeka destekli özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Gerçek zamanlı dil çevirisi, sesli asistan entegrasyonu ve yapay zeka sesli not işlevi bu yenilikler arasında bulunuyor.

TOZO Open X2 Pro'nun Tasarımı Nasıl?

TOZO, kullanım rahatlığını en üst düzeye çıkarmak için Open X2 Pro'da, çift eksenli ayarlanabilir bir tasarım kullanmış. Bu tasarım, cihazın hem yatay hem de dikey olarak döndürülmesine olanak tanıyarak her kulak şekline kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor.

Cihazın gövdesinde ise güvenli ve rahat bir tutuş sağlamak amacıyla esnek sıvı silikon malzeme ve hafızalı alaşım tel tercih edilmiş. Kulaklığın açık kulak tasarımı ise uzun süreli kullanımlarda yorgunluğunu önlerken, özellikle dışarıda yaptığınız fiziksel aktivitelerde çevrenizdeki sesleri duymanızı kolaylaştırıyor.

TOZO Open X2 Pro'nun Batarya ve Bağlantı Özellikleri Nasıl?

Open X2 Pro, bağlantı kısmında kesintisiz, hızlı ve stabil bir bağlantı için Blueetooth 6.0 teknolojisini kullanıyor. Kulaklıklığın, çift cihaz eşleştirme özelliği sayesinde ise bilgisayarınız ve telefonunuz arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Oyuncular için de 60 ms gibi oldukça düşük bir gecikme modu eklenmiş. Ayrıca cihazdaki akıllı hareket sensörleri sayesinde gelen aramaları sadece aşağı yukarı sallayarak yanıtlayabiliyor veya sağa sola sallayarak kolayca reddedebiliyorsunuz. Bu hareket kontrolleri günlük yaşamınızı oldukça pratikleştiriyor.

Open X2 Pro'nun pil performansı da oldukça tatmin edici bir seviyede. Kulaklık tek bir şarjla 9 saate kadar aralıksız kullanım süresi sunuyor. Dokunmatik ekranlı akıllı şarj kutusu ile birlikte bu süre 36 saate çıkıyor. Cihaz aynı zamanda hızlı şarjı da destekliyor.

TOZO Open X2 Pro'nun Mikrofon Özellikleri Nasıl?

Open X2 Pro'da görüşme kalitesini artırmak için toplam dört adet mikrofon bulunuyor. Ayrıca mikrofonlarda bulunan yapay zeka destekli çevresel gürültü engelleme (AI ENC) teknolojisi ise, rüzgarlı veya kalabalık ortamlarda bile sesinizin karşı tarafa pürüzsüz ve net bir şekilde iletilmesini sağlıyor.

TOZO Open X2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

TOZO Open X2 Pro, Çin'de 1.299 yuan ( yaklaşık 190 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 8 bin 487 TL'ye tekabül ediyor. Cihaz ülkemiz de satışa çıktığı taktirde 10-12 bin TL bandında bir fiyata sahip olabilir.

TOZO Open X2 Pro Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

TOZO firmasının şu an resmi olarak Türkiye'de satılmıyor. Ancak, şirketin ürünleri Türkiye'de ki farklı teknoloji firmalarında satılıyor. Bu sebeple, Open X2 Pro'nun resmi olarak Türkiye'de satışa sunulmayacağını fakat ilerleyen dönemlerde bazı firmalar aracılığıyla ülkemize getireleceğini düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

TOZO Open X2 Pro'nun özelliklerini gayet yeterli bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle, sunduğu yapay zeka özellikleri açısından standart kulaklıklardan ayrılıyor. Fakat bu özelliklerin her kişiye hitap edeceğini düşünmüyorum.