Robert Pattinson'lu Batman 2 Filmi Ertelendi: Yeni Yayın Tarihi Açıklandı!

3 Ekim 2025 yılında çıkması planlanan Batman 2 filmi, bir takım sebeplerden ötürü ertelendi. Robert Pattinson'ı başrolünde göreceğimiz film, 2022 yılında hayranlarıyla buluşmuştu. İlk filmin yönetmenliği de yine Matt Reeves tarafından yapılmıştı.

Şimdi ise hayranlar büyük bir merak ve heyecanla filmin ikincisini beklerken, kötü haber geldi. The Batman Part II adıyla beyaz perdede göreceğimiz film, belirlenen vizyon tarihinden tam 1 yıl sonraya ertelendi.

Batman 2 2026'ya Ertelendi

Filmin ertelenmesi, Warner Bros.'un takvim güncellemesi ile ortaya çıktı. Bilinen tarih 3 Ekim 2025 iken şu an 2 Ekim 2026 olarak güncellendi. DC hayranları tarafından büyük heyecan ile beklenen filmin ertelenmesindeki ana sebep yazarların grev yapması olarak gösterildi.

Ertelenme haberinin haricinde zaten yine Gunn'un üzerinde çalıştığı Robert Pattinson'un yer aldığı farklı bir Batman filmi daha olduğunu biliyoruz. Bu film de Andy Muschietti tarafından yönetilecek. Ancak henüz bu filme dair hiçbir farklı detay yer almıyor.

İki sene önce vizyona giren Batman filmi, dünya çapında toplam 772 milyondan fazla hasılat elde etmişti. Aynı yoğun ilgiyle karşılaşması düşünülen film, artık bizlere 2 seneden biraz daha uzak bir tarihte vizyona girmiş olacak.