Battlefield 2042 Geliştiricisinin Adı Değiştirildi

Battlefield 2042 geliştiricisinin adı ile ilgili bir değişiklik yapıldı. Peki, DICE LA isimli oyun stüdyosunun yeni ismi ne oldu? Yaşanan değişiklik ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Battlefield 2042 Geliştiricisinin Adı Ripple Effect Olarak Değişti

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042 için içerik geliştiren stüdyolardan bir tanesi olan DICE LA ile ilgili önemli bir karar alındı. Alınan karar sonucunda oyun stüdyosunun ismi Ripple Effect olarak değiştirildi.

Ripple Effect tarafından yayımlanan blog yazısında, "En küçük fikir dünyayı değiştirebilir" ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Ne kadar büyük veya küçük olursa olsun yaptığımız her şeyde üst düzey bir kalite düzeyine ulaşmak istiyoruz. Bu felsefe, geliştirme sürecimizi sürekli olarak iyileştirmekten pozitif bir şirket kültürü geliştirmeye kadar her şey için geçerlidir" sözleri kullanıldı.

Ripple Effect Genel Müdürü Christian Grass, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Grass, yaptığı açıklamada, "DICE LA olarak yaptığımız işten gurur duyuyoruz ve DICE ekibi sonsuza dek DNA'mızın bir parçası olacak ancak son sekiz yılda kendi kültürümüzü ve kendi iş yapma şeklimizi geliştirdik. Geleceğe bakmak, ekibi genişletmek ve kendi kimliğimizi oluşturmak için heyecanlıyız" dedi.

Respawn Entertainment Kurucusu Vince Zampella, yaptığı açıklamada, “Buradaki ekip, yüksek kaliteli oyunlar üretme konusunda harika bir geçmişe sahip. Stüdyo gelecekte daha da inanılmaz oyunlar yapmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Blog yazısında ayrıca oyun stüdyosunun şu anda Battlefield 2042'nin yanı sıra henüz duyurulmamış bir proje üzerinde çalıştığı belirtildi. Duyurulmamış video oyunu ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. EA Play abonesi olan oyuncular 15 Ekim 2021 tarihinde on saatlik deneme sürümünü oynayabilecek.

Merakla beklenen video oyununun standart, Gold ve Ultimate olmak üzere üç farklı sürüme sahip olacağı belirtildi. BF 2042'yi ön sipariş ile satın aldığınız takdirde beta testine erken erişim hakkına ek olarak Baku ACB-90 bıçağı, "Mr. Chompy" Epic silah süsü, oyuncu kartı fon resmi ve künye olmak üzere farklı hediyelere sahip olabileceğiniz ifade edildi.