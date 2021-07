Japon teknoloji devi Sony, bugün itibarıyla yeni State of Play yayını gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat kadar süren bu sunum, esasen Deathloop odaklı olup yeni oyun duyurularına ek olarak diğer bağımsız yapımlar ile ilgili gösterimler de yapıldı. State of Play yayınında gösterilen oyunlar ile ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yeni State of Play Yayınında Neler Gösterildi?

Sony E3 2019 fuarına katılmama kararı aldıktan sonra, State of Play yayınlarına başlamıştı. Nintendo Direct ile benzerlik gösteren bu sunumlar, başlarda gerek PlayStation platformlarına özel gerekse de farklı platformlar için geliştirilen oyunlar ile ilgili güncel haberleri aldığımız ve yeni duyuruların yapıldığı bir yapıda gerçekleştirilmiş iken son zamanlarda bu, yerini belirli bir oyuna özel olan bir düzene bırakmıştı. The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar ve Horizon: Forbidden West da bu yapının örnekleri olmuştu. Bugün ise yeni bir State of Play Deathloop için gerçekleştirildi. Ayrıca Moss: Book II ve Arcadegeddon duyurusuna ek olarak, Tribes of Midgard, Sifu, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, Hunter’s Arena: Legends, JETT: The Far Shore, Death Stranding Director’s Cut, Lost Judgement ve Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles için de yeni haberler sizi bekliyor.

Moss: Book II PlayStation VR için Duyuruldu

Moss için bir devam oyunu olacak Moss: Book II, Quill’in amcası Argus’u kurtarışımızdan sonrasını gösterecek. Bu defa hikayeye göre Arcane güçlerini yöneten kanatlı zalim düşmanımız, odak noktasını Quill!e çevirecek ve Argus’un tutsak olduğu kale boyunca kovalayacak. Tehlikeli yerler, bulmacalar ve zorlayıcı düşmanlar ile mücadele edeceğimiz oyunda, eski dostlarımız geri dönerken yeni dostlar da edineceğiz.

PC ve PlayStation 5 için Kooperatif Macera Oyunu Arcadegeddon Geliyor

Son olarak Predator: Hunting Grounds ile karşımıza çıkmış olan IllFonic, bugün itibarıyla Erken Erişim olarak satışa sunulan Arcadegeddon oyununu duyurdu. PC (Epic Games Store) ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyunu üç kişiye kadar kooperatif desteği ile oynayabiliyorsunuz.

Birden fazla bölgeyi araştıracağınız, PvP ve PvE modlarının olacağı Arcadegeddon’da, sizi mini oyunların, gizli sandıkların yanı sıra mücadeleye gireceğiniz düşmanlar ve ana düşmanlar bekleyecek.

Hikayeye göre yerel atari salonunun sahibi olan Gilly, büyük şirketlere karşı ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bunun için de en kaliteli oyunlarını birbirine bağlayarak süper bir oyun ortaya koyuyor. Ne var ki Fun Fun Co., oyuna sızarak bir virüs salıyor ve kurtarması ise size düşüyor.

Tribes of Midgard Season 1: The Wolf Saga Fragmanı Yayınlandı

Tribes of Midgard, eski Norse dünyasında geçiyor. Dokuz diyarın şafağından bu yana, Dünya Ağacı Yggdrasil’in Kaynağı Midgard’ı korumuş ve beslemişti. Ne var ki kaynak parçalanarak diyarın dört bir yanına gizleniyor. Asgard’ın kadim şeytanları ve düşmanları Ragnarok’u başlatmak için hayata dair kalıntıları yok etmenin peşine düşecekler ve sizin de göreviniz kaynağı korumak olacak.

Tercihen tek başınıza veya kooperatif desteği ile dokuz arkadaş bir araya gelerek oynayabileceğiniz Tribes of Midgard, tepe kamerasından oynanıyor. Saga ve Survival olmak üzere iki farklı modun bulunduğu oyunda, bina inşa edip üretim yapabilmeniz mümkün oluyor. Ayrıca Tribes of Midgard’ın sezonluk olarak yeni içeriklere kavuşacağı da söyleniyor.

Sifu için Fight Club Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Sloclap tarafından geliştirilmekte olan oyunda, genç bir Kung Fu öğrencisinin hikayesine ortak olacağız. Ailesi gizemli bir suikastçı grubu tarafından katledilen karakterimiz, katilleri birer birer ortadan kaldırmak için zorlu bir maceraya atılacak. Bu macerada ise kenar mahalleler, şehir köşeleri ve şirket kulelerin dahil birçok farklı mekanı keşfedeceğiz. Adaptasyonun ve iyi pozisyon almanın büyük önem arz edeceği oyunda, amacınıza giden yolda elinizden geleni ardınıza koymamak durumunda olacaksınız.

PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyun, 2022 yılının başlarında satışa sunulacak.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch’un Çıkış Tarihi Netleşti

Bilibili ve TiGames, PC (Steam), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch oyununun çıkış zamanını duyurdular.

Hikaye olarak Machine Legion’ın Torch City’ye yerleşmesinden altı yıl sonrasının işleneceği oyunda, eskiden direniş savaşında asker olan Rayton rolünde olacağız. Machine Legion’ın Torch City’ye yerleşmesi sonrasında inzivaya çekilen karakterimiz, arkadaşının yaka paça tutuklanmasından sonra, mekanik yumruğunu alıyor ve karşılık vermek için zorlu bir maceraya atılıyor. Ne var ki kendisini mafya, isyan ve lejyon üçgenindeki bir komplonun içerisinde buluyor.

Hunter’s Arena: Legends, 3 Ağustos 2021’de Çıkacak

Hunter’s Arena: Legends, bilinmeyen bir gücün serbest bıraktığı şeytanların istilası altında olan bizi kadim Asya kıtasına götürecek. Yaşanan kriz sonrasında, yayılmaya devam eden kaosu durdurmak için avcılar bir araya gelmişlerdir. Ne var ki çok geçmeden, mührü kıran ve şeytanların dünyayı istila etmesine neden olanın içlerinden birisi olduğunun ortaya çıkması ile şeytanların yanı sıra birbirlerine karşı da meydan okumak durumunda kalırlar.

JETT: The Far Shore Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Bu yıl içerisinde çıkması beklenen JETT: The Far Shore, bizi insanlık için yeni bir gelecek yaratmaya çalışacağımız yıldızlararası bir yolculuğa çıkartacak. Mei olarak okyanus gezegenine inecek ve araştırma yapmaya başlayacağız.

Death Stranding Director’s Cut 24 Eylül 2021’de Satışa Sunulacak

Oyunun PlayStation 5 versiyonu, ana oyuna ek olarak yeni savaşlar, gelişmiş yakın dövüş, Maser silahı, sabit makineli tüfekler, atış poligonu gibi geliştirilmiş çatışma mekanikleri, kargo mancınığı, destek iskeleti, yardımcı bot, atlama rampası gibi ek dağıtım desteği, Fragile parkuru ve yeni hikaye görevleri sunacak.

Bunlara ek olarak, DualSense kolunun dokunsal geri bildirimi ve uyumsal tetikleyiciler, üç boyutlu ses desteği, hızlı yükleme süreleri ile Performance ve Fidelity olmak üzere iki farklı seçenek de sunulacak.

Eğer halihazırda Death Stranding oyununa sahipseniz, 10 dolar karşılığında Director’s Cut versiyonuna yükseltme yapabileceksiniz.

Yeni Lost Judgement Fragmanı Yayınlandı

Judgement için bir devam oyunu olacak Lost Judgement, 24 Eylül 2021 tarihinde standart sürümünün yanı sıra Deluxe ve Ultimate olmak üzere iki farklı özel sürüm ile PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Bir kez daha Takayuki Yagami rolünde olacağımız oyun, Yakuza serisindekine benzer dövüş mekaniklerinin yanı sıra kendisine has özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra, işlenen bir suçu ortaya çıkartmak için etrafı iyi araştırıp olay mahallindeki ipuçlarını toplamak büyük önem arz edecek.

Yeni Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Fragmanı Yayınlandı

15 Ekim 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak olan oyun, Taişo dönemi Japonya’sında geçiyor. Tanjiro rolünde olacağımız hikayeye göre, ana karakterimizin ailesi bir şeytan tarafından öldürülüyor. Dahası ise kız kardeşi Nezuko da şeytana dönüşüyor.

Bu durum karşısında şeytan avcısı haline gelen Tanjiro, kız kardeşini yeniden insan formuna döndürerek ailesini öldüren şeytanı ortadan kaldırmak için zorlu bir maceraya atılıyor.

Yeni Deathloop Oynanış Videosu Yayınlandı

Arkane Lyon tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından da yayınlanacak olan oyun, 21 Mayıs 2021 tarihinde PC (Steam) ve bir seneliğine PlayStation 5 için özel olarak satışa sunulacak.

E3 2019 fuarında duyurulan oyunun hikayesine göre, Colt ve Julianna adındaki rakip iki suikastçı Blackreef adasında gizemli bir zaman döngüsüne kapılmış durumda olacaklar. Bu da aynı günü ebediyen yaşamakta oldukları anlamına gelecek. Colt olarak bundan tek kaçış yolu ise gün sıfırlanmadan önce sekiz kilit hedefi suikast ile öldürmek. Bu süreçte, her bir gün size bir şey öğretecek iken farklı yollar deneyecek, istihbarat toplayacak ve yeni silahlar bulacak ve yeni yetenekler keşfedecek ve bahsi geçen döngüyü kırmak için elinizden geleni yapmaya çalışacaksınız.

Deathloop oyununun çevrimiçi PvP desteğinin de olduğunu söylemeden geçmeyelim. Aslına bakarsanız, yapı olarak böylesi bir duruma müsait ki geliştiriciler de es geçmemişler. Ancak bu, siz tercih ederseniz oluyor ve diğer bir oyuncu Julianna’yı kontrol ederek sizi öldürmek için mücadele vermeye başlıyor.