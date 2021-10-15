Battlefield 2042 Hazard Zone Fragmanı Yayımlandı
Battlefield 2042 Hazard Zone fragmanı yayımlandı. Yayımlanan fragman ile birlikte Hazard Zone modunun nasıl bir yapıya sahip olacağı belli oldu. İşte detaylar!
Battlefield 2042 Hazard Zone fragmanı paylaşıldı. Peki, dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Battlefield 2042 oyununun Hazard Zone modu nasıl olacak? Yeni oyun moduna ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.
Battlefield 2042 Hazard Zone Fragmanı Neler Sunuyor?
DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042'nin yeni oyun modu Hazard Zone tanıtıldı. Oyunun resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan fragman, yeni oyun modunun nasıl olacağı hakkında bilgli sahibi olmamıza olanak tanıyor.
Önceki Oyunlarda Olup Battlefield 2042'de Olmayan Özellikler
Battlefield hayranları tarafından hazırlanan yeni bir videoda Battlefield 2042'de olmayan özellikler sıralandı. Bu video, serinin önceki oyunlarında olmasına rağmen yeni oyunda hangi özelliklerin eksik olduğunu vurguladı.
Hazard Zone modunda 4 kişiden oluşan ekipler yer alacak. Ekiplerin haritanın rastgele noktalarına konumlandırılan veri sürücülerini bulup alması gerekecek. Veri sürücülerini ele geçiren oyuncular belirlenen noktaya ulaştığı takdirde oyunun kazananı olacak. Elbette bu pek kolay olmayacak çünkü rakiplerin yanı sıra fırtına faktörü de olacak.
128 oyuncuya kadar destek sunucak Hazard Zone modu için yayımlanan fragman aksiyon dolu sahneler içeriyor. 1 dakika 48 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- RAM: 8 GB
- VRAM: 4 GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan
Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790
- RAM: 16GB
- VRAM: 8GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)
Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?
Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.
Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Battlefield oyununun Hazard Zone modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni oyun modu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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