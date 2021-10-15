Battlefield 2042 Hazard Zone Fragmanı Yayımlandı

Battlefield 2042 Hazard Zone fragmanı paylaşıldı. Peki, dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Battlefield 2042 oyununun Hazard Zone modu nasıl olacak? Yeni oyun moduna ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Battlefield 2042 Hazard Zone Fragmanı Neler Sunuyor?

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042'nin yeni oyun modu Hazard Zone tanıtıldı. Oyunun resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan fragman, yeni oyun modunun nasıl olacağı hakkında bilgli sahibi olmamıza olanak tanıyor.

Hazard Zone modunda 4 kişiden oluşan ekipler yer alacak. Ekiplerin haritanın rastgele noktalarına konumlandırılan veri sürücülerini bulup alması gerekecek. Veri sürücülerini ele geçiren oyuncular belirlenen noktaya ulaştığı takdirde oyunun kazananı olacak. Elbette bu pek kolay olmayacak çünkü rakiplerin yanı sıra fırtına faktörü de olacak.

128 oyuncuya kadar destek sunucak Hazard Zone modu için yayımlanan fragman aksiyon dolu sahneler içeriyor. 1 dakika 48 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

RAM: 8 GB

VRAM: 4 GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)

Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Battlefield oyununun Hazard Zone modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni oyun modu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.