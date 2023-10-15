Battlefield 2042, Oyuncu Sayısında Rekora Koşuyor!

Video oyun geliştiricisi Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği video oyunu Battlefield 2042, üst üste gelen kampanyalar sayesinde oyuncu sayısında büyük bir artışla karşılaştı. Kendi rekorunu kıran oyunun yeni sezonunun bir hayli benimsendiği görüldü.

Hem eski oyuncuların hem de yeni oyuncuların birleşmesiyle anlık oyuncu sayısında artış olan Battlefield 2042, beklenenden daha fazla ilgi gördü. İşte haberimizin devamı...

İki Yılın Ardından En Yüksek Anlık Oyuncu Sayısı!

Battlefield 2042, piyasaya çıktığından beri en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştı. 26 Ekim tarihine kadar sürecek olan Steam indirimi sayesinde yaklaşık 59.500 oyuncu sayısını gören oyun, bu hafta sonu anlık 81.842 oyuncuya ulaştı.

Bu sayı, 6 Ekim 2021'de piyasaya sürülen oyunun, iki yılın ardından görüdüğü en yüksek anlık oyuncu sayısı. Elbette bunun gerçekleşmesindeki en büyük sebep üst üste gelen indirim haberleri oldu.

Steam'de yüzde 85'e varan indirimin ardından 95 TL'ye düşen oyun, daha fazla oyuncu tarafından keşfedildi. Şu anda PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için mevcut olan Battlefield 2042, bakalım önüzmüdeki günlerde oyuncu sayısını koruyabilecek mi?

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