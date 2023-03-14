Battlefield 2042 Ücretsiz Oluyor!

EA tarafından yayınlanan ve DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, beklediği gibi bir çıkış yapamamış olsa da kısa süre önce piyasaya sürülen ve önemli yenilikler içeren 4. sezonu Eleventh Hour ile adından tekrar söz ettirmeyi başarmıştı. Oyuncular bu yeni kampanya sayesinde 16 Mart’a kadar hem Battlefield 2042’yi, hem de Eleventh Hour’u tamamen ücretsiz olarak deneyimleme şansını elde edecekler.

Battlefield’a özel çatışma dinamiklerini Güney Afrika'nın kayalık arazilerine taşıyan 4. sezonun yeni ¨teke tek¨ odaklı haritası Flashpoint, oyuncuları bir kez daha gerçek bir savaşın tam ortasına bırakıyor; araçlar açık alanda siper alırken, oyuncular, haritanın geniş kapalı alanlarında silahlı - sıcak çatışmalara dahil oluyorlar.

Battlefield 2042'nin yeni Specialist’i, arazide serbestçe hareket edebilen pusu uzmanı Camila ¨Blasco¨. Blasco’ya özel X6-Infiltration; düşman cihazlarının hedefe kilitlenmesini önleme, aktif tespit teknolojisine müdahale etme ve ölü bölgeler oluşturarak düşmanın silah teknolojisini bertaraf etme gibi özelliklere sahip.

Battlefield 2042 4. Sezonunda Gelen Yenilikler

Yeni Silah | Super 500 Shotgun Sidearm: Kısa menzilli, ¨patlayıcı¨ özelliğe sahip ve yakın mesafeli çatışmalara adapte edilebiliyor.

Yeni Silah | RM68: Dahili bir susturucuya, gelişmiş stabilite ve geri tepme kontrolüne sahip.

Yeni Silah | AC9 SMG: Seri atışlar yaparken kontrolün kaybolmaması için ergonomik bir yapıya sahip.

Yeni Silah | RPT-31 LMG: Düşük ve hızlı atış hızı seçeneklerinin yanı sıra büyük mermi ve benzersiz bir ¨döner dürbün¨ eklentisine sahip.

Yeni Aygıt | SPH Explosive Launcher: Düşmanlara, nesnelere, araçlara yapıştırılabilen patlayıcılara sahip; piyadelere karşı da kullanılabiliyor.

Yeni Araç | CAV-Brawler: Dar alanlardan geçebiliyor ve tüm koltukları dolu olsa bile ölen oyuncuların ¨spawn¨ olabilmeleri için kullanılabiliyor. Aynı zamanda aktif bir ¨tehdit tespit sistemi¨ içeriyor ve her yöne el bombaları atarak yakın çevredeki düşman askerlerini bertaraf edebiliyor.

Battlefield 2042 16 Mart'a Kadar Ücretsiz

Battlefield 2042'yi ve yeni gelen 4. sezonunu deneyimlemek istiyorsanız Steam'de 16 Mart'a kadar oyuna ücretsiz erişebileceksiniz.