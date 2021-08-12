110 TL Değerindeki Battlefield 4 DLC Ücretsiz Oldu!

Electronic Arts tarafından alınan bir karar ile birlikte Battlefield 4 DLC ücretsiz hale geldi. Peki, Battlefield 4'ün indirilebilir içeriğine ücretsiz olarak sahip olmak için hangi işlemleri gerçekleştirmek gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Amazon, geçtiğimiz aylarda Prime Gaming kapsamında Prime üyelerine ücretsiz Battlefield 4 dağıtmıştı. 29 Ekim 2013 tarihinde çıkşını gerçekleştiren ve günümüzde hala popülerliğini devam ettiren video oyunu için yeni bir kampanya başlatıldı.

Electronic Arts tarafından başlatılan kampanya kapsamında Battlefield 4'ün Second Assault isimli indirilebilir içeriği kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Peki, video oyununun popüler DLC'sine nasıl ücretsiz sahip olunur?

Battlefield 4 DLC Ücretsiz Nasıl Alınır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Origin programını açın.

Sol üst köşede yer alan arama kutusuna "Battlefield 4 Second Assault" yazın ve indirilebilir içeriğin sayfasını görüntüleyin.

Açılan sayfa üzerinden "Add to Library" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde indirilebilir içerik, kütüphanenize eklenecektir.

Origin isimli dijital oyun mağazasının yanı sıra Microsoft Store üzerinden de 110 TL değerindeki indirilebilir içeriği ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bunun için DLC'nin Microsoft Store sayfasını görüntüleyin ve hemen ardından "Al" butonuna tıklayın.

Battlefield 4'ün en popüler DLC içeriklerinden bir tanesi olan Second Assault, video oyununa dört adet Battlefield 3 haritası ekliyor. Bu haritaların Operation Metro, Caspian Border, Gulf of Oman ve Operation Firestorm olduğunu belirtelim. Özellikle Operation Metro isimli harita, Battlefield serisinin en sevilen haritalarından bir tanesidir.

Söz konusu indirilebilir içerik, başarılı FPS oyununa yalnızca harita eklemiyor. Haritaların yanı sıra F2000, AS Val, DAO-12, M60E4 ve GOL Magnum olmak üzere beş adet yeni silah ve iki adet yeni araç da geliyor.

Ücretsiz Battlefield 5 Fırsatını Kaçırmayın

Amazon, ağustos ayının başlarında Prime Gaming kapsamında Prime üyelerine ücretsiz olarak Battlefield 5 sunmuştu. Ücretsiz oyun kampanyası şu anda devam ediyor. Battlefield 5'i henüz almadıysanız kampanya kapsamında oyunu ücretsiz olarak Origin kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Prime Gaming sayfası üzerinden popüler FPS oyununa ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Kampanyanın 1 Eylül 2021 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.